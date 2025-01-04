人们在英国牛津郡一处采石场发现了该国迄今最大规模的恐龙足迹遗址，共有约200个恐龙脚印，形成于约1.66亿年前的侏罗纪中期，令人遥想远古恐龙曾一步步走过这片地表。

这一遗址位于牛津郡德瓦尔斯采石场。据路透社2日报道，工人加里·约翰逊操作挖掘机清理土地时注意到地上不寻常的隆起，于是上报。英国牛津大学和伯明翰大学的上百名研究人员遂于2024年6月前往此地，最终有了上述“令人振奋”的发现。

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研究人员2日说，这处遗址共有五条恐龙足迹，最长的一条绵延超过150米。其中四条是蜥脚类恐龙留下的，这类恐龙体型巨大，是长颈植食性动物，比如鲸龙，体长可达18米。第五条足迹来自巨齿龙，这是一种体长9米的大型肉食性兽脚类恐龙，一大特征是前后肢长着三趾，并有尖利爪子。

法新社援引牛津大学自然历史博物馆古生物学家埃玛·尼科尔斯的话报道：“在一个地方发现如此多的恐龙脚印非常罕见，发现绵延如此长的足迹也非常罕见。”她说，这很可能也是全球迄今发现的规模最大的恐龙足迹遗址。

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同样供职于该博物馆的邓肯·默多克说：“（我们）知道了某只恐龙曾走过这片地表，并且留下的正是这条足迹，实在太令人兴奋了……你可以想象它一边走一边把脚从泥地里拔出来的样子。”

伯明翰大学古生物学家理查德·巴特勒说，恐龙足迹保存如此完好，原因可能包括天气因素。“我们并不确切知道……但可能是有一次暴风雨来袭，令大量沉积物沉积在（恐龙）脚印上，这意味着脚印被保存下来，而不是被冲走了。”

研究人员还发现，这些肉食性恐龙和植食性恐龙留下的足迹有一处交叉，这让人们不禁好奇这两类恐龙是否以及如何产生互动。

研究人员为这些足迹拍摄了2万张照片，并用无人机航拍技术制作了详细的三维模型。他们希望此次发现能为研究恐龙的互动方式、体型大小和移动速度提供线索。

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据法新社报道，考古人员1997年在该地区曾发现40组恐龙脚印，其中一些足迹绵延180米。

巨齿龙又名斑龙，是第一种被科学描述和命名的恐龙。这也开启了约200年来公众对恐龙的兴趣。

尼科尔斯说：“科学家们了解和研究巨齿龙的时间比研究地球上任何其他恐龙都要久。最近的这些发现表明，关于这些动物仍然有新的证据存在，等待人们去发现。”

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