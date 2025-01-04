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巴西2024年近6000人死于登革热

2025年01月04日16:10 | 来源：新华网
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新华社里约热内卢1月3日电（记者赵焱 陈威华）巴西卫生部虫媒病毒监测工作组近日公布的数据显示，截至2024年12月28日，巴西2024年共记录了6484890例登革热病例，其中5972人死亡，两项数据均为近40年来的最高值。

卫生部的报告还显示，去年巴西登革热发病率为每10万居民3193.5例，55%的感染者为女性。感染者年龄段主要集中在20至29岁，其后是30至39岁和40至49岁。

圣保罗州病例最多，为2182875例，其后是米纳斯吉拉斯州和巴拉那州；发病率最高的是首都联邦区，每10万居民中有9907.5例，其后是米纳斯吉拉斯州和巴拉那州。

巴西卫生部负责卫生与环境监测的官员里瓦尔多·库尼亚表示，发病率增加的原因之一是气候危机，气候危机导致气温升高，而登革热在炎热的夏季和雨季发病率更高。

埃及伊蚊是登革热等疾病的传播媒介。为控制登革热，巴西卫生部正在制订一项新的抑制埃及伊蚊战略，包括设立更多蚊子幼虫诱捕站、使用转基因蚊子减弱埃及伊蚊病毒传播能力等。

(责编：艾雯、张悦)

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