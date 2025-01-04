新华社联合国1月3日电 中国常驻联合国代表傅聪3日在安理会巴以问题紧急公开会上谴责以色列袭击加沙地带北部一所医疗设施，敦促其切实遵守国际人道法，停止“将医院变成战场”。

傅聪表示，新年前夕，加沙地带北部发生了骇人听闻的惨剧。以色列军队对北部仅存的综合性医疗服务机构卡迈勒·阿德万医院发动袭击，强制拘留医护人员，强迫转移无辜病患，造成大量民众死亡，医院陷入火海。这一行为严重违反国际法特别是国际人道法，令人震惊，中方对此予以强烈谴责。

傅聪说，人权高专办报告显示，仅截至2024年6月，加沙至少有27家医院和12家医疗机构遭到136次袭击，500多名医务人员丧生。在武装冲突中保护医疗设施安全，这是国际人道法的底线。在没有充足证据证明医疗设施成为敌对设施的情况下，蓄意对医疗机构发动大规模、无差别、造成无辜平民伤亡的袭击，违反国际人道法，可能构成战争罪。

傅聪表示，有分析指出，以色列对加沙医疗机构发动致命性袭击，使加沙医疗系统濒临崩溃，是把加沙变成不可居住之地的系统性战略的一环。中方对此表示严重关切和强烈反对。我们敦促以色列切实遵守国际人道法义务，停止将医院变成战场，停止对医疗设施发动袭击，保障医疗机构和医务人员安全，释放所有被扣押的医务人员。

傅聪表示，中方敦促以色列听取国际社会的强烈呼声，立即停止一切军事冒险行径。中方呼吁以色列解除加沙人道准入限制，停止实施并尽快撤销针对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的法案，保障工程处等人道机构开展援助的安全和便利。中方支持安理会履行维护国际和平与安全的责任，采取一切必要行动实现加沙停火、缓解人道灾难、落实“两国方案”，回应国际社会的期待。

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