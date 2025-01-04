国际在线报道（记者 黄蓉 胡晓薇）：辞旧迎新之际，中国国家主席习近平发表二〇二五年新年贺词，引发国际社会热烈反响与共鸣。埃及工业与外贸部首席经济学家希沙姆·阿布·巴克尔·梅特沃利在接受国际在线记者专访时表示，习近平主席的新年贺词回顾过往，面向未来，为2025年发展注入信心，指明方向。希沙姆称，2024年可以说是中国的成就之年，经济建设、科技创新、国际合作等诸多领域全面开花，取得了亮眼的成绩。他期待2025年的中国让世界更加惊艳。

埃及工业与外贸部首席经济学家希沙姆·阿布·巴克尔·梅特沃利

希沙姆指出，正如习近平主席贺词中提到的，尽管全球经济发展面临严峻挑战，中国经济依然在2024年迎难而上，展现出强大韧性。他高度评价中国政府对国内外环境变化作出的及时反应，赞许中国通过出台一系列政策“组合拳”成功刺激国内市场需求、推动技术创新与制造业提质升级，从而赋能经济健康增长。“中国仍是全球经济增长最快、体量最大的主要经济体之一。”

希沙姆对习近平主席在新年贺词中关于“因地制宜培育新质生产力，新产业新业态新模式竞相涌现”的表述感慨颇深。他总结，回望2024年，中国在多个关键技术领域实现了前所未有的突破，引领全人类进步的潮流：在太空探索方面，嫦娥六号完成人类首次月背采样返回，标志着中国航天取得又一历史性成就；在人工智能研发与应用领域，中国继续保持全球领先地位，大语言模型、自动驾驶和智能医疗等技术位居世界前列；在通信领域，中国推动了5G技术的全球推广，同时6G网络开发也取得了重大进展；中国在清洁能源领域的领导地位持续增强，绿色转型卓有成效，中国电动汽车产业发展气势如虹，畅销全球市场，助力电动汽车成为全球向低碳可持续交通转型的关键引擎。

此外，习近平主席在贺词中指出，“2025年，我们将全面完成‘十四五’规划。要实施更加积极有为的政策，聚精会神抓好高质量发展，推动高水平科技自立自强，保持经济社会发展良好势头。”希沙姆对此感到备受鼓舞。他展望称，新的一年，中国无疑将在科技创新方面再创辉煌，科研成果有望加速转化，进一步惠及人民生活。物联网、人工智能、大数据等技术的发展成熟或将使智慧城市初具雏形，改善环境污染与交通拥堵等问题，为世界各国可持续发展树立典范。

谈及习近平主席贺词中对国际社会的关切，希沙姆表示，2024年中国在全球舞台上彰显了负责任大国形象。共建“一带一路”倡议走深走实，辐射亚、非、欧等多个大洲，通过基础设施投资、贸易往来和文化交流，中国加强了与世界各国，尤其是全球南方国家的联系。希沙姆告诉记者，他期待中国在新的一年里继续巩固同新兴经济体的伙伴关系，并在联合国等国际机构或多边组织中发挥更加关键的作用。

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