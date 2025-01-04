打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2025与世界共舞丨埃及经济学家：2024是中国成就之年

2025年01月04日10:01 | 来源：中央广电总台国际在线
小字号

国际在线报道（记者 黄蓉 胡晓薇）：辞旧迎新之际，中国国家主席习近平发表二〇二五年新年贺词，引发国际社会热烈反响与共鸣。埃及工业与外贸部首席经济学家希沙姆·阿布·巴克尔·梅特沃利在接受国际在线记者专访时表示，习近平主席的新年贺词回顾过往，面向未来，为2025年发展注入信心，指明方向。希沙姆称，2024年可以说是中国的成就之年，经济建设、科技创新、国际合作等诸多领域全面开花，取得了亮眼的成绩。他期待2025年的中国让世界更加惊艳。

埃及工业与外贸部首席经济学家希沙姆·阿布·巴克尔·梅特沃利

埃及工业与外贸部首席经济学家希沙姆·阿布·巴克尔·梅特沃利

希沙姆指出，正如习近平主席贺词中提到的，尽管全球经济发展面临严峻挑战，中国经济依然在2024年迎难而上，展现出强大韧性。他高度评价中国政府对国内外环境变化作出的及时反应，赞许中国通过出台一系列政策“组合拳”成功刺激国内市场需求、推动技术创新与制造业提质升级，从而赋能经济健康增长。“中国仍是全球经济增长最快、体量最大的主要经济体之一。”

希沙姆对习近平主席在新年贺词中关于“因地制宜培育新质生产力，新产业新业态新模式竞相涌现”的表述感慨颇深。他总结，回望2024年，中国在多个关键技术领域实现了前所未有的突破，引领全人类进步的潮流：在太空探索方面，嫦娥六号完成人类首次月背采样返回，标志着中国航天取得又一历史性成就；在人工智能研发与应用领域，中国继续保持全球领先地位，大语言模型、自动驾驶和智能医疗等技术位居世界前列；在通信领域，中国推动了5G技术的全球推广，同时6G网络开发也取得了重大进展；中国在清洁能源领域的领导地位持续增强，绿色转型卓有成效，中国电动汽车产业发展气势如虹，畅销全球市场，助力电动汽车成为全球向低碳可持续交通转型的关键引擎。

此外，习近平主席在贺词中指出，“2025年，我们将全面完成‘十四五’规划。要实施更加积极有为的政策，聚精会神抓好高质量发展，推动高水平科技自立自强，保持经济社会发展良好势头。”希沙姆对此感到备受鼓舞。他展望称，新的一年，中国无疑将在科技创新方面再创辉煌，科研成果有望加速转化，进一步惠及人民生活。物联网、人工智能、大数据等技术的发展成熟或将使智慧城市初具雏形，改善环境污染与交通拥堵等问题，为世界各国可持续发展树立典范。

谈及习近平主席贺词中对国际社会的关切，希沙姆表示，2024年中国在全球舞台上彰显了负责任大国形象。共建“一带一路”倡议走深走实，辐射亚、非、欧等多个大洲，通过基础设施投资、贸易往来和文化交流，中国加强了与世界各国，尤其是全球南方国家的联系。希沙姆告诉记者，他期待中国在新的一年里继续巩固同新兴经济体的伙伴关系，并在联合国等国际机构或多边组织中发挥更加关键的作用。

(责编：艾雯、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部