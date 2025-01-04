新华社阿布贾1月3日电 题：“中国是伟大的合作伙伴”——访尼日利亚前总统奥巴桑乔

新华社记者杨喆 侯鸣

2024年11月18日，尼日利亚前总统奥卢塞贡·奥巴桑乔在尼日利亚奥贡州阿贝奥库塔接受新华社记者专访。新华社记者 侯鸣 摄

尼日利亚前总统奥卢塞贡·奥巴桑乔日前在尼日利亚奥贡州阿贝奥库塔接受新华社记者专访时表示，当前非中关系达到前所未有的高水平，中国是伟大的合作伙伴，中国的和平发展是尼日利亚、非洲和世界的机遇。

“共建‘一带一路’合作助力非洲现代化建设，促进当地就业和经济增长，为广大发展中国家现代化建设提供了新的选择，为促进全球和平发展事业发挥了积极作用。”奥巴桑乔说。

在2024年9月举行的中非合作论坛北京峰会上，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体。“当前非中关系达到前所未有的高水平。”奥巴桑乔说，中国是“伟大的合作伙伴”，尼日利亚和中国的互惠合作建立在互相尊重、平等相待的基础上，因此会迈向长远。

拉各斯轻轨蓝线和红线、莱基深水港、阿布贾城铁……近年来，随着共建“一带一路”合作走实走深，一个个重点项目在尼日利亚落地生根，多地基础设施得到改善。同时，中尼两国在工业、农业、人才培养等方面开展合作，惠及两国人民。

奥巴桑乔曾多次到访中国，中国的发展变化给他留下了深刻印象。“每次去中国都能看到变化。”奥巴桑乔说，中国成功使数亿人口摆脱贫困，“这是一个奇迹，此前在世界历史上从未发生过”。

奥巴桑乔表示，中国的发展有许多经验值得借鉴，中国在促进全球和平、共同繁荣、伙伴关系和减贫方面发挥着独特作用。他说，这些成就不仅表明中国对自身发展道路的自信，也表明中国具有为全球发展作出贡献的能力。

针对西方一些人对非中合作的抹黑，奥巴桑乔直言：“中国在一些基础设施领域帮助我们，同非洲开展贸易与合作，（非中）是双赢的关系……中国在实现公平和正义方面做得相当好。”

面对当前变乱交织的世界局势，奥巴桑乔表示，世界需要普惠包容的安全与繁荣，构建人类命运共同体理念和三大全球倡议等为维护世界和平、安全与稳定提供了中国方案。

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