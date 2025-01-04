国际在线报道（记者 黄蓉 王鲁平）：新年前夕，中国国家主席习近平发表二〇二五年新年贺词。习近平主席温暖而坚定的话语在世界各地引起热烈反响与广泛共鸣。多国人士聆听贺词后表示，中国2024年高质量发展成效显著，发展模式值得全球南方国家学习。

俄罗斯俄中商会会长巴维尔·基帕里索夫在接受国际在线记者采访时称，2024年，中国在保障粮食安全方面取得了令人印象深刻的成绩，粮食产量创历史新高，在新能源汽车制造、太空探索等方面也收获颇丰。“此外，尽管当今世界变乱交织，但中国坚持走和平发展道路，彰显负责任大国担当，践行与全球南方国家团结合作的承诺，为维护世界和平稳定注入了宝贵的正能量。”

基帕里索夫强调，习近平主席在新年贺词中连续提到“携手并肩”的概念，“一起走过春夏秋冬，一道经历风雨彩虹”，这清楚地表明，虽然2024年充满动荡和不确定性，但中国人民是格外团结的。此外，习近平主席“中国式现代化的新征程上，每一个人都是主角”的话语令基帕里索夫尤为感动，“我感受到人民是中国最宝贵、最珍视的资产，是推动中国高质量发展的真正引擎，”他说道。

阿根廷拉努斯国立大学教授、著名汉学家古斯塔沃·亚历杭德罗·吉拉多认为，中国面对过去一年错综复杂的国际形势采取了一系列有效举措，护航国内经济稳定发展，切实提高了人民生活水平和幸福感。“习近平主席在新年贺词中还提到中国粮食产量突破1.4万亿斤，这充分体现出中国农业可持续发展和乡村振兴政策的成功，中国在实现粮食自给自足方面为世界树立了榜样。”他称赞道。

吉拉多指出，中国在科技创新方面的成就也吸引了全世界的目光，“习近平主席所说的‘新产业新业态新模式’正是中国经济高质量发展的核心驱动力，也是2024年中国经济持续稳定增长的关键因素。”

吉拉多展望称，2025年是中国“十四五”规划收官之年，他期待并预祝中国经济再创佳绩，“中国的高质量发展之路不仅为本国经济建设指明方向，也为全球南方提供了宝贵借鉴。”

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