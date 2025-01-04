新华社开罗1月3日电 综述｜共建“一带一路”为中东地区发展增添希望

新华社记者马晓成 张猛

2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来，中东地区动荡不安，冲突延宕外溢，战火交织下生灵涂炭，民生凋敝。

在中东错综复杂的热点问题上，中国秉持客观公正立场，始终做中东和平的建设者、中东稳定的促进者。近年来，许多中东国家将其发展战略与“一带一路”倡议对接。中国与共建国家共同合作、共创机遇，将发展成果惠及地区民生，为乱局中的中东地区增添希望。

图为2024年11月23日在埃及阿斯旺的沙漠中拍摄的一处水井项目施工现场。新华社记者隋先凯摄

在埃及阿斯旺省城北部的考姆翁布沙漠腹地，钻机轰鸣，工人在有序忙碌着，不远处绿油油的小麦格外醒目。

“以前这里是干旱的沙漠，寸草不生。如今，在井水浇灌下，小麦等农作物茁壮成长。”中曼埃及公司阿斯旺水井项目副经理艾哈迈德·萨达尼告诉记者。

近年来，埃及人口快速增长。为缓解粮食进口压力，政府不断加大开垦沙漠、新增耕地的力度。中国企业中曼集团深耕当地水井市场。萨达尼说，他所在的施工队8年时间帮助埃及钻探沙漠水井540余口，让荒芜的沙漠逐步变成良田。

伊尔富德是摩洛哥著名的椰枣之乡，一大片绿色椰枣林长势喜人，中非盐水农业示范农场就设在当地。

“当地缺水，加上土壤严重退化，椰枣树的产量和质量持续走低。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴说，正是得益于示范农场的建立，椰枣之乡才又重新焕发活力。

中国的土壤改良剂和苦咸水淡化设备将单棵椰枣树的年用水量降至200升。布希巴说：“‘一带一路’合作切实改善了当地人民的生活，为摩洛哥带来巨大发展机遇。”

图为2024年12月20日在突尼斯北部城市比塞大拍摄的比塞大大桥项目工地。新华社记者黄灵摄

在突尼斯北部城市比塞大，当地民众期盼比塞大大桥项目早日建成。

比塞大运河将城市一分为二，目前唯一连接两岸的比塞大开启桥每天要定时关闭、升起，以便让船只通行，几十年来两岸民众通行不便。2024年3月，中国企业蜀道投资集团下属的四川公路桥梁建设集团有限公司与突尼斯装备和住房部签约，承建比塞大大桥项目。

“比塞大大桥项目不仅可以便利当地民众出行，还将整个突尼斯北部地区融入全国高速公路系统，是连接突中友谊的桥梁。”项目突方工程师贾若瓦尼说。

在浩瀚的沙漠中，高达262米的集热塔巍然耸立，塔下的镜场从四面八方将阳光汇聚到塔顶的集热器上，形成耀眼光束。这是迪拜马克图姆太阳能公园四期光热光伏综合发电项目的壮观景象。

近两年，由中企承建的多个阿联酋重点清洁能源项目先后竣工，上述发电项目就是其中之一。项目执行总监奥马尔·哈桑说：“（该项目）不仅用日光点亮夜晚迪拜的万家灯火，还为当地创造了近5万个就业岗位。”

共建“一带一路”合作在中东兴建一座座“连心桥”、一个个“繁荣港”，为当地经济发展和民众生活排忧解难。

图为2024年11月17日在伊拉克巴格达的振华希望学校拍摄的当地学生。新华社发（哈利勒·达伍德摄）

“我从未想过我的学生们可以在如此崭新、现代、整洁的学校里上课！”在伊拉克首都巴格达南郊，中企援建的振华希望学校成为鲁萨法地区第一所现代化示范学校，让校长阿马尔·莱桑倍感自豪。

伊拉克曾拥有中东地区一流的教育体系，但连年战乱导致当地教育基础设施受损严重。在共建“一带一路”框架下，近年来，一座座中资企业承建的校舍被交付给伊方，助力伊拉克解决“上学难”问题。

如今，鲁班工坊、郑和学院、班·墨学院等品牌项目也陆续走向中东，沿“一带一路”搭建起共促发展的“技术驿站”，成为职业人才培养的闪亮名片。

“在鲁班工坊，我们能通过拆卸、检查、维修和组装真正的发动机、制动系统等操作，把所学的理论知识真正付诸实践。”埃及艾因沙姆斯大学工程学院电气工程专业学生卡里姆·穆罕默德说。

“未来，我想成为维修技师，说不定，我还会有自己的小店……”谈到未来，卡里姆·穆罕默德眼中闪亮着光彩。

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