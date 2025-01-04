打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

拜登阻止日企收购美国钢铁公司

2025年01月04日09:00 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿1月3日电（记者熊茂伶）美国白宫3日发表声明说，美国总统拜登正式阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司。《纽约时报》说，拜登作出的决定背离了美国开放的投资文化。

拜登在声明中说，由本土企业拥有和运营的强大钢铁产业是“国家安全的重要优先事项”。声明说，日本制铁公司收购美国钢铁公司将“使美国最大的钢铁生产商之一置于外国控制之下，给美国国家安全和关键供应链带来风险”。

2023年12月，日本制铁公司宣布计划以149亿美元收购美国钢铁公司。有美国媒体指出，美国钢铁公司总部所在的宾夕法尼亚州是2024年美国总统选举的关键“摇摆州”之一。在拜登退出竞选前，他和对手特朗普都反对过这一收购方案。

主管外资审查的美国外国投资委员会此前表示，担忧相关交易会导致美国钢铁产量下降，对国家安全构成威胁。日本制铁公司则表示，这一担忧没有事实依据，不符合逻辑，充满“推测和假设”。

美国钢铁公司曾呼吁美国政府批准交易。这家企业在一份声明中表示，收购案是确保企业、员工、社区和客户长久繁荣的途径，“明显增强美国国家安全和经济安全”。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔此前接受新华社记者采访时说，日本制铁公司技术优于美国钢铁公司，收购案将改善后者长期发展前景，带来更多就业机会。

《纽约时报》指出，拜登作出阻止交易的决定，背离了美国开放的投资文化，可能对美国经济产生广泛影响。

(责编：艾雯、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部