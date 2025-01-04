新华社华盛顿1月3日电（记者熊茂伶）美国白宫3日发表声明说，美国总统拜登正式阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司。《纽约时报》说，拜登作出的决定背离了美国开放的投资文化。

拜登在声明中说，由本土企业拥有和运营的强大钢铁产业是“国家安全的重要优先事项”。声明说，日本制铁公司收购美国钢铁公司将“使美国最大的钢铁生产商之一置于外国控制之下，给美国国家安全和关键供应链带来风险”。

2023年12月，日本制铁公司宣布计划以149亿美元收购美国钢铁公司。有美国媒体指出，美国钢铁公司总部所在的宾夕法尼亚州是2024年美国总统选举的关键“摇摆州”之一。在拜登退出竞选前，他和对手特朗普都反对过这一收购方案。

主管外资审查的美国外国投资委员会此前表示，担忧相关交易会导致美国钢铁产量下降，对国家安全构成威胁。日本制铁公司则表示，这一担忧没有事实依据，不符合逻辑，充满“推测和假设”。

美国钢铁公司曾呼吁美国政府批准交易。这家企业在一份声明中表示，收购案是确保企业、员工、社区和客户长久繁荣的途径，“明显增强美国国家安全和经济安全”。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔此前接受新华社记者采访时说，日本制铁公司技术优于美国钢铁公司，收购案将改善后者长期发展前景，带来更多就业机会。

《纽约时报》指出，拜登作出阻止交易的决定，背离了美国开放的投资文化，可能对美国经济产生广泛影响。

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