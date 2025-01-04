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厄瓜多尔首都等多个省市进入紧急状态

2025年01月04日08:59 | 来源：新华网
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新华社基多1月3日电（记者廖思维）厄瓜多尔总统诺沃亚3日发布政令宣布，由于严重的内部动荡和国内武装冲突，瓜亚斯省、洛斯里奥斯省等7个省和首都基多市等3个市进入60天紧急状态。

政令说，鉴于暴力上升、犯罪数量增加以及有组织武装团伙越发活跃，瓜亚斯省、洛斯里奥斯省、马纳维省、圣埃伦娜省、埃尔奥罗省、奥雷亚纳省和苏昆比奥斯省，以及皮钦查省基多市、卡尼亚尔省拉特龙卡尔市和阿苏艾省蓬塞恩里克斯市实施为期60天的紧急状态。同时，对包括蓬塞恩里克斯市和瓜亚斯省杜兰市在内的20多地实施宵禁，时间为22时至次日5时。

政令说，紧急状态的实施旨在遏制暴力浪潮，协助武装部队和国家警察捍卫国家主权和完整、保护人民安全并维护公共秩序。

2024年年初以来，厄瓜多尔多地恶性犯罪高发，帮派暴力升级，政府通过签署“国内武装冲突”政令并实施紧急状态，以打击盘踞在各地的有组织犯罪团伙。2024年10月3日，厄政府宣布首都基多、瓜亚斯省、洛斯里奥斯省等6个省和2个市进入60天紧急状态。

(责编：艾雯、张悦)

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