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约翰逊连任美国国会众议院议长

2025年01月04日08:55 | 来源：新华网
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新华社华盛顿1月3日电（记者熊茂伶）美国新一届国会3日开幕，共和党人迈克·约翰逊以微弱优势成功连任众议院议长。

美国新一届国会1月3日开幕，共和党人迈克·约翰逊以微弱优势成功连任众议院议长。新华社记者 李睿 摄

美国新一届国会1月3日开幕，共和党人迈克·约翰逊以微弱优势成功连任众议院议长。新华社记者 李睿 摄

在众议长选举投票中，约翰逊最初获得216张赞成票，有3名共和党众议员将票投给了其他候选人，而215名民主党众议员都将票投给了众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯。在计票正式结束前，约翰逊成功说服两名共和党众议员改票，最终获得218张赞成票，达到简单多数支持的门槛。

美国候任总统特朗普随后在社交媒体上发文祝贺约翰逊获得连任，表示“我们的国家将成为受益者”。

此次众议长选举表明共和党“内斗”仍在继续。此前有多名保守派共和党议员对约翰逊连任众议长持不同意见，尽管特朗普公开为约翰逊“背书”，也未能避免投票中曾出现3名共和党议员不支持约翰逊的局面。

来自路易斯安那州、现年52岁的约翰逊最初当选众议院议长也是共和党“内斗”的结果。2023年10月3日，时任共和党籍众议长麦卡锡因党内右翼保守派反对遭罢免，此后众议院一直处于瘫痪状态。在经历三周“群龙无首”后，约翰逊在第四轮众议长选举投票中当选。

(责编：艾雯、张悦)

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