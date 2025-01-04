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德法外长访问叙利亚

2025年01月04日08:52 | 来源：新华网
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新华社大马士革1月3日电（记者冀泽 程帅朋）据叙利亚媒体报道，“叙利亚沙姆解放武装”领导人艾哈迈德·沙拉和叙过渡政府外长希巴尼3日在大马士革会见到访的德国外长贝尔伯克和法国外长巴罗。

贝尔伯克和巴罗是叙利亚政局剧变后访问该国的欧洲最高级别官员。贝尔伯克在大马士革接受媒体采访时表示，欧洲愿支持叙利亚走向和平，但叙利亚的美好未来需要包容性的权力和平移交、和解和重建，而叙所有民族和宗教团体都必须参与其中。

贝尔伯克说，此次德法两国外长以欧盟的名义共同访问叙利亚是一个“强烈的信号”，欧盟将努力帮助叙利亚实现“自由和安全的未来”。她强调，欧盟不会为宗教极端主义提供资助，能否解除对叙利亚制裁取决于叙政治进程。

巴罗表示，欧洲渴望帮助实现叙利亚的稳定和重建，以便叙过渡政府能够为饱受战争折磨的叙利亚人民带来切实利益。

2024年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。叙利亚过渡政府当月10日正式接管权力。

(责编：艾雯、张悦)

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