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“不断以中国新发展为世界带来新机遇”

——访阿尔巴尼亚全球化研究院执行院长穆萨贝卢

本报记者 谢亚宏
2025年01月04日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　“在中国共产党的领导下，中国经济实力、科技实力持续增强，综合国力实现历史性跨越。”阿尔巴尼亚全球化研究院执行院长马尔塞拉·穆萨贝卢日前在接受本报记者专访时表示，“中国共产党团结带领中国人民成功走出中国式现代化新道路，不断以中国新发展为世界带来新机遇。”

　　“中国的巨大发展成就为国际社会，尤其是为广大发展中国家谋求发展进步提供了重要经验和借鉴。”穆萨贝卢表示，中国没有走西方国家的发展道路，而是根据国情确立了中国特色社会主义制度，逐渐成长为全球第二大经济体，中国连续多年对世界经济增长的贡献率超过30%，是世界经济增长的重要引擎。

　　穆萨贝卢曾多次访问中国并在福建厦门等地学习生活。中国的绿色发展成就给她留下了深刻印象，她说：“当前，中国在云技术、新能源汽车和光伏等新技术领域保持着领先优势，并将其运用于本国绿色低碳转型进程中，取得了积极进展。中国已建成全球最大的清洁能源生产供应体系，助力国际社会绿色发展。”

　　穆萨贝卢认为，中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，始终把改善人民生活、增进民生福祉作为出发点和落脚点，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。中国式现代化更强调社会的全面进步和人的全面发展。这种现代化强调全体人民共同富裕、共享发展成果，意味着现代化建设的成果要惠及全体人民，而不仅仅是少数人。

　　穆萨贝卢表示，中国提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等全球公共产品得到国际社会越来越多的认同，“中国致力于促进全球可持续发展，并为加强国际机构、各国政府和民间互动搭建平台，有力推动了联合国2030年可持续发展目标的落实，也为全球经济的复苏与发展带来强大动力。”她相信，中国开放的大门只会越开越大，各国对华合作的新机遇也将不断涌现。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月04日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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