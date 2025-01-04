新华社北京1月3日电 2024年中国电动汽车在海外市场取得不俗成绩。部分国家行业机构日前发布的数据显示，中国电动汽车持续畅销海外。

挪威公路联合会2日发布的数据显示，2024年挪威共售出新车逾12.8万辆，其中超过11.4万辆为电动汽车，比亚迪、小鹏、名爵等品牌进入销量榜前15名，且市场份额均比前一年有所增加。

挪威公路联合会负责人厄于温·索尔贝格·托森表示，中国汽车品牌在2024年占据了挪威新车市场的重要份额，“2025年，中国新兴汽车品牌和车型能否在新车市场取得更好表现值得关注。”

以色列汽车进口商协会2日发布的数据显示，2024年中国汽车品牌在以色列共售出46137辆电动汽车，占该国电动汽车市场份额的68.69%。比亚迪、小鹏、奇瑞和吉利等品牌位居电动汽车销量榜前列，其中比亚迪旗下电动小型跨界车ATTO 3在2024年售出10607辆，成为以色列最畅销车型。

近年来，中国电动汽车品牌凭借过硬的质量和高性价比，逐渐赢得国际市场青睐。汽车界人士认为，中国电动汽车对世界电动汽车行业的发展产生重要影响。

《 人民日报 》（ 2025年01月04日 03 版）

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