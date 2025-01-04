中企在阿联酋阿布扎比瑞姆岛跨海桥项目施工中坚持绿色环保理念——

本报记者 管克江

阿联酋阿布扎比瑞姆岛跨海桥项目施工现场。

中国土木供图

阿联酋阿布扎比瑞姆岛的一处滩涂地里，一株株红树苗摇曳着新枝。不远处，一座大桥如同美丽的飞虹架设在海面上。这是由中国土木工程集团有限公司（以下简称“中国土木”）承建的阿布扎比瑞姆岛跨海桥项目。“看着大桥一步步建成，红树苗也在茁壮成长，我觉得自己的工作很有意义。”在该项目负责红树林移植和树苗培育工作的阿联酋环境工程师埃斯拉姆笑着对记者说。

瑞姆岛跨海桥长365米，连接阿布扎比的沙姆斯地区与塔莫赫地区，恰好跨越一片红树林。红树林拥有重要的生态功能和丰富的生物多样性，而阿布扎比的红树林是世界上最大的红树林之一。瑞姆岛跨海桥项目在设计之初便考虑到了对红树林生态系统进行保护。经过多轮设计方案研究，最终选定了对红树林影响较小的位置作为桥址。根据施工需要，仍需移除一小部分红树林。

“红树林是沙漠连接大海的绿洲。保护好当地生态，不仅是当地政府的要求，也是项目义不容辞的责任。”中国土木阿布扎比项目部经理王翰广说，从2023年12月开始，项目部开始红树苗补种工作。考虑到红树苗培育对专业技术要求较高，项目部聘请了专业团队进行指导，在指定区域内种植了近6000棵红树苗，是移除数量的2倍多。

“从选地、选种，到监测、种植、养护等，红树苗的培育在不同阶段有不同要求。”埃斯拉姆介绍，为确保幼苗生长环境，项目团队在培育区域进行沼泽清淤、植地开垦、土壤冲洗等工作，并对红树种子的破皮、发芽、长成幼苗等进行严密监测。“现在幼苗已长到30多厘米高，我们仍旧保持每3天监测1次的频率，确保幼苗能够茁壮成长。”

红树苗种植得到了当地社区的关注和支持，很多阿联酋民众主动申请成为环保志愿者。一名当地民众表示：“中企积极参与我们的基础设施建设，还高度重视环境保护，树立了良好形象。”

如今，瑞姆岛跨海桥项目已进入收尾阶段。大桥建成后将使两地的通勤时间由原来的20分钟缩短到5分钟。随着红树林的生长，瑞姆岛跨海桥附近还将新添一片“浓绿”，为阿布扎比增添更多生机。

中国土木阿联酋分公司总经理王磊表示：“中企在海外建设中坚持环保理念、推进绿色施工，这是高质量共建‘一带一路’的题中应有之义。”

（本报阿布扎比电）

《 人民日报 》（ 2025年01月04日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)