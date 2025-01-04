本报记者 李志伟

1月1日，国家主席习近平和夫人彭丽媛向美国华盛顿州中学师生代表回赠新年贺卡，致以新年祝福，表示2025年是中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利80周年。第二次世界大战期间，中美共同为和平和正义而战，两国人民的友谊经受了血与火的考验，历久弥新。希望中美两国青少年继续积极参与“未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习”倡议，加强交流互动，增进相互了解，传承传统友谊，为推动中美关系发展、促进世界和平贡献力量。接受本报记者采访的美国专家学者、华盛顿州教育界人士表示，习近平主席和夫人彭丽媛的新年贺卡及新年祝福推动美中人文交流活动更多更密切，将为延续美中传统友谊、推动美中关系发展营造更好环境。

此前，美国华盛顿州美中青少年学生交流协会和林肯中学、体育场中学曾参加“5年5万”倡议访华的师生代表向习近平主席夫妇和全中国人民致新年贺卡，100多位老师和同学在贺卡上签名。师生们在贺卡上用中文书写：“纪念抗战胜利80周年，纪念世界反法西斯战争胜利80周年。喜迎新年，和平万岁，中美友谊长存！”

“这是对我们推动美中青少年交流的最大肯定。”得知习近平主席和夫人彭丽媛向华盛顿州中学师生代表回赠新年贺卡，美中青少年学生交流协会会长庄汉杰十分高兴。过去一年，庄汉杰陪同美国青少年来华交流学习，一起走访了中国许多地方。他表示，交流团中的多数美国学生是首次赴华，中国之行改变了他们对中国的认知。“孩子们告诉我，中国很安全、民众很友好，这与从美国媒体上看到的中国完全不一样。大家都希望有机会再次到中国访问。”他说，今年美中青少年学生交流协会将组织更大规模的美国学生交流团访华。

美国华盛顿州林肯中学音乐教师琳恩·艾森豪尔多次带领美国学生参访中国，见证了一批又一批美中青少年跨越语言、文化的差异，建立起深厚而长久的友谊。她表示，习近平主席和夫人彭丽媛向华盛顿州中学师生代表回赠新年贺卡让她非常激动。“通过中国之行，许多美国学生改变了对中国和世界的看法，他们在中国结交了新的朋友，发现彼此之间有许多共同点，一些学生希望以后到中国读大学。”她表示，“青年人相互交流、增进了解、加深友谊，我们就能更好地应对全球性挑战。”

“特别感谢‘未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习’倡议提供的宝贵机会，这有助于拉紧美中人民之间的沟通纽带、增进美中两国民众之间的了解。”美国华盛顿州塔科马市福斯中学的汉语教师林桢表示，收到习近平主席和夫人彭丽媛回赠的新年贺卡对于华盛顿州中学师生来说意义非凡，这将有助于两国人民实现良性互动。在她看来，中国之行为美国青少年提供了无与伦比的机会，可以让他们近距离了解一个历史悠久、充满文化魅力的中国。“访华经历也有助于学生们对我们需要携手应对的全球性挑战产生新的认知，对于推动美中合作具有重要作用。”林桢说。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，加强国际人文交流合作是习近平主席提出的全球文明倡议的主要内容之一。年轻人和学生们较少受到偏见的阻碍，更愿意接受新鲜事物。美国师生赴华交流，有助于加强美中两国交流互动，增进两国人民相互了解，延续美中传统友谊，为美中关系发展营造更好的环境。

美国新墨西哥州立大学教授肯尼思·哈蒙德认为，“未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习”倡议有助于推动美中关系发展，增进两国民众之间的相互认识和理解。

庄汉杰表示，美国人民没有忘记美中两国在第二次世界大战期间共同为和平和正义而战。这也是为什么美国华盛顿州100多位老师和同学在贺卡上签名，并用中文写下那段话。“5万名美国青少年就是5万颗友谊的种子。”在庄汉杰看来，更密切的人文交流将赓续美中友谊，为推动美中关系发展、促进世界和平注入更多正能量。

《 人民日报 》（ 2025年01月04日 03 版）

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