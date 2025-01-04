——中企承建马来西亚槟城跨海输电项目助力当地发展

“五、四、三、二、一……新年快乐！”

2024年12月31日午夜，屹立在马来西亚槟城州槟岛东侧槟威海峡中央的六座输电杆塔依次点亮景观灯，与岸边的民众共同迎接2025年的到来。

这是中国港湾工程有限责任公司承建的马来西亚槟城275KV跨海输电线路项目举行的跨年亮灯仪式。灯光辉映海天，在夜空中勾勒出海上电塔的宏伟轮廓，为壮丽的槟威海峡增添了一道别致风景。

据介绍，该项目是中马共建“一带一路”合作项目，全长8.5公里，毗邻槟威大桥。项目建设的31座输电杆塔横跨槟威海峡，其中6座标志性双肢结构杆塔采用“槟榔果”外形设计并装有景观灯，呈现出独特的视觉效果。

“作为槟城本地人参与到家乡建设，我感到非常自豪。”项目设计与技术副经理方韦颖说，“这个项目是马来西亚首个大规模跨海输电线路，引入中企的工程经验及技术标准，能在其中担任工程师并见证这一历史性时刻，对我来说意义非凡。”

槟城拥有马来西亚最大电子产业集群，具有50余年电气电子行业发展历史，被誉为“东方硅谷”。近年来，随着人口激增和工业活动蓬勃发展，当地电力需求持续攀升，原有电网基础设施已无法满足地区发展需要。

作为马来西亚电网升级的重要组成部分，槟城275KV跨海输电线路项目将优化当地电网结构和布局，正式投运后预计将为槟岛稳定输送最高达2000兆瓦电能，提升地区电力供应稳定性和可靠性。

“在不到三年时间里，我们快速、高效且安全地完成项目。与中国企业的合作充分证明，这类复杂跨海工程在马来西亚不但可行，而且能够高效落地。”项目马来西亚员工、高级工程师哈菲齐由衷感叹。

哈菲齐精通马来语和英语，还熟练掌握中文，项目建设初期负责将来自中国的项目文件翻译成马来语，协助项目获得必要的许可，亲历项目从开工到竣工全过程。他感慨道，是马中双方的紧密合作，使该项目成为这里的新地标。

据介绍，在“水上、高空、异地”的建设环境中，跨海电缆架设是项目的核心难点，其施工过程离不开一系列新技术的应用。

项目总经理闫明俊介绍，此次工程首次大规模引入无人机技术辅助架线，在显著提高施工效率的同时，避免了人工架线带来的风险。施工过程避免了海上大量临时施工平台搭设及道路的临时交通导改，极大减少了对周围环境、公众出行的影响。

项目附近，成群游弋的海豚不时跃出水面，为当地居民津津乐道。闫明俊说，项目横跨海洋和陆地，生态保护成为建设中的重点任务。通过布设防污链和安全网，采取多项生态环境监测和控制措施，建设团队将施工作业对生态环境的潜在影响降至最低。

“项目作为一项‘小而美’的民生工程，不仅确保了电力的稳定供应，更在无形中搭建起中马民心相通的桥梁。”中国港湾南太平洋区域管理中心总经理马建华说，中国港湾参与槟城基础设施建设十年来，从“通路”到“通电”，生动展现了中马合作的累累硕果。

“马中企业通过相互交流和技术共享，推动了马来西亚建筑行业的进步，也为两国更多合作奠定坚实基础。”哈菲齐说，“我希望未来能够继续参与由中国企业承建的项目，为建设马来西亚贡献力量。”

（据新华社电 记者王嘉伟、李奕慧、毛鹏飞）

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