外交部谈中方期待

新华社北京1月3日电（记者朱超、曹嘉玥）中共中央政治局委员、外交部长王毅将于1月5日至11日应邀访问纳米比亚、刚果（布）、乍得、尼日利亚。这也是中国外长连续35年年初首访非洲。外交部发言人毛宁3日在例行记者会上答问时介绍，此访旨在推动落实中非合作论坛北京峰会成果，深化各领域务实合作，推动中非关系持续深入发展。

毛宁表示，中共中央政治局委员、外交部长王毅此次访问非洲四国，延续中国外长35年来每年首访非洲的优良传统。2024年中非合作论坛北京峰会上，习近平主席提议将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体。习近平主席提出中非要携手推进“六个现代化”、推进实施“十大伙伴行动”，非方反响热烈。

毛宁说：“纳米比亚、刚果（布）、乍得、尼日利亚都是中国友好合作伙伴。王毅外长此访旨在推动落实中非合作论坛北京峰会成果，深化各领域务实合作，推动中非关系持续深入发展。”

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