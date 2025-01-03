新华社维拉港1月3日电 通讯｜“感谢中国政府在我们最困难时伸出援手”——中国向瓦努阿图地震救灾提供援助

新华社记者郭鑫惠 龙雷

“来了，来了！”随着人群中一声呼喊，大家的目光聚焦到在雨中缓缓降落的一架飞机上，机身上的五星红旗在雨中显得格外鲜艳。

2日清晨，这架载有35吨紧急救灾物资的中国国际货运航空包机抵达瓦努阿图首都维拉港国际机场。瓦努阿图看守政府总理萨尔维和几位部长以及中国驻瓦努阿图大使李名刚等中瓦官员和民众在现场迎接。

中国政府向瓦努阿图运送的这批援助物资包括帐篷、折叠床、净水设备、太阳能灯、应急食品、医疗用品等。

“感谢中国政府在我们最困难的时候伸出援手。”萨尔维在机场出席物资交接仪式时说。他还在讲话中列举了中方为瓦方震后提供的各类援助。他表示，中国对瓦方及时和宝贵的支持体现了两国的深厚情谊，为瓦应对灾情和灾后恢复发挥重要作用。

南太平洋岛国瓦努阿图附近海域2024年12月17日发生7.3级地震，造成至少14人丧生，200多人受伤，城市基础设施受损严重。记者2日从维拉港市中心乘车到机场，沿途看到倾斜的房屋、有裂缝的墙体，还有山体滑坡留下的巨石。当地居民说，很多外表看起来完好无损的建筑，内部损坏其实很严重。

中国援瓦努阿图医疗队队长陈牧雷说，地震过后，驻地的文件柜、药柜、置物架倒了一地。9名队员中，有5人不同程度受伤。然而，队员们不顾伤痛，在情况稍稳定后立即清理药库，为后续医疗救援工作做准备。地震次日，尽管余震不断，全体队员仍准时奔赴维拉中心医院，成为最早协助该医院进行震后医疗救援的非本地医疗队。

医疗队呼吸与危重症医学科医生王睿说，由于震后伤患骤增，医院当时人满为患，不得不在院外搭帐篷设立临时急诊室。

李名刚对记者说，震后，中国大使馆以及在瓦中资企业和社团都迅速行动起来，捐款捐物，投入人力、物力和设备，加入到当地灾后救援和恢复重建工作当中。中国地震局4名专家也应邀来瓦开展安全评估工作，为该国灾后重建提供技术指导和科学建议。

瓦努阿图是世界上最易受自然灾害影响的国家之一，其民众也在与自然灾害的无数次抗争中锻造出坚韧的意志。“今天的物资交接仪式不仅将增强瓦努阿图政府为其人民服务的能力，还将成为希望的灯塔，点燃我们在这个困难时期坚持奋斗的动力。”萨尔维说。

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