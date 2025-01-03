新华社洛杉矶1月2日电（记者高山）美国警方2日说，此前一天在内华达州拉斯维加斯特朗普酒店门前电动汽车爆炸事件中死亡的司机身份已认定，为美国陆军特种部队现役士兵。

拉斯维加斯警方在当天举行的新闻发布会上说，虽然仍在等待DNA确认，但是通过证件、信用卡和文身等多种方式已经可以认定死者为37岁的特种部队“绿色贝雷帽”成员马修·利费尔斯贝格。他在爆炸前已经死于头部中弹，警方相信其死于自杀。

1月1日，利费尔斯贝格驾驶的电动皮卡车在拉斯维加斯特朗普酒店门前短暂停留后爆炸，除利费尔斯贝格身亡外，另有7人在爆炸中受伤。

警方表示，利费尔斯贝格2006年参军，曾长期在科罗拉多州一处美军基地以及驻德国美军基地服役，事发时他正从德国返美休假中。调查发现，利费尔斯贝格驾驶的电动皮卡车内装有烟花、油料和燃料混合物，可以由司机控制引爆。警方还在车内发现了两把枪，包括利费尔斯贝格自杀时使用的手枪。

由于此爆炸事件发生在路易斯安那州新奥尔良“涉恐”汽车撞人案后仅数小时，因此引发美国舆论广泛关注和担忧。

美国联邦调查局2日表示，最新调查尚未发现两起事件之间存在“明确关联”，不过调查目前仍处于“初期阶段”。

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