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泰国计划改善营商环境 吸引企业对五大“未来产业”投资

2025年01月03日09:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷1月3日电 （记者简承渊）1月2日，泰国总理府发言人吉拉育发布消息称，泰国政府计划通过修改法律法规，大幅度改善营商环境，吸引国内外公司对五大“未来产业”的投资。

这五个“未来产业”分别是数据中心、人工智能、电动汽车、高值农业和食品技术。吉拉育表示， 2025年来自国内外的投资者将至少向这五个行业投资8000亿泰铢，这项投资促进计划预计将帮助泰国实现3%以上的经济增长，其五个目标行业的供应链合作伙伴也有望在今年和未来几年为泰国带来更多投资。

据介绍，在数据中心行业，包括亚马逊网络服务、谷歌、微软和华为在内的科技巨头已经在泰国投资。吉拉育说，为了吸引更多国内外公司对"未来产业"的投入，那些被视为阻碍过时的法律法规将很快修改甚至废除，企业申请经营许可证和投资特许证等复杂而漫长的流程将缩短和简化。

目前，泰国交通部、内政部、农业与合作社部已指派官员负责监督这五大行业的发展情况，并确保投资者的利益。

(责编：艾雯、杨牧)

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