人民网伊拉克巴士拉1月3日电 （记者管克江、任皓宇）伊拉克副总理兼石油部长哈扬·阿卜杜勒·加尼2日在中国石油（伊拉克）西古尔纳公司举办的“智慧西古”优秀员工颁奖活动上发表视频致辞表示，自从2024年1月中国石油接替美孚成为西古尔纳-1油田（简称西古油田）的牵头合同者以来，中方为高效开发油田付出巨大努力，聚焦提升和稳定产量，当前油田日均产量已迈上55万桶的新台阶。哈扬还高度赞扬中国石油履行企业社会责任，开展社区公益活动，惠及当地民众。他说，中企为油田附近社区重修道路、提供服务，为当地创造了大量就业机会。

伊拉克石油部副部长巴西姆·穆罕默德在接受采访时表示，接任西古油田牵头合同者以来，中国石油展现了良好的技术实力和管理能力，为推动油田开发提质升级、促进油田上产带来了“中国方案”。相信在各方合作伙伴的共同努力下，将进一步推动西古尔纳-1油田高效、科学开采。

“智慧西古”优秀员工颁奖活动现场。人民网记者 任皓宇摄

中国石油（伊拉克）西古尔纳公司总经理陈明卓致辞表示，中国石油在完成高效交接的基础上实现油田作业效率和设施运行时率显著提升，产量突破历史新高，社会公益项目建设和人员培训得到高度认可。未来，中方将践行“智慧西古”理念，在科技、创新、人才和“数智化”建设等方面持续加大力度，全面推动西古尔纳-1油田高水平开发，切实造福伊拉克当地民众。

“智慧西古”所代表的英文分别由五个关键词的首字母组成，分别是系统思维、高效机制、凝聚共识、狠抓落实、增进互信。在当天的活动上，共有20名中外员工因各自在相关领域的突出工作获得“智慧西古”优秀员工称号。其中一名获奖者、8号脱气站负责人阿里·拉希姆表示，中外方在西谷项目上相互信任、团结协作，为确保油田稳产增产和高质量发展作出贡献。

工作人员在西古油田8号脱气站工作。人民网记者 任皓宇摄

正在抓紧建设的西古油田原油处理列项目，单列处理能力每天10.5万桶原油。人民网记者 管克江摄

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