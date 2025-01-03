人民网河内1月2日电 （记者杨晔）1月2日，在中越建交75周年暨中越人文交流年开年之际，近100名分别来自越南外贸大学、越南河内工业大学等两所越南高校中文系的学生和北京外国语大学、广西大学、广西民族大学、四川外国语大学、云南民族大学、云南师范大学、云南农业大学、成都外国语学院、广西外国语学院、桂林学院、百色学院、南宁职业技术大学等高校在越南留学的中国留学生齐聚一堂，共同参观“胡志明主席在中国的足迹”图片展。共同参观活动由河内中国文化中心和胡志明博物馆联合组织。

中越两国青年学子在胡志明博物馆前合影留念。人民网记者 杨晔摄

在观展现场，同学们在一件件珍贵资料图片和文物前驻足，聚精会神地聆听工作人员解说，神情专注地了解中越两国共同的革命历史，用心感受由两国老一辈革命家亲手缔造和精心培育的“越中情谊深、同志加兄弟”的特殊友好情谊。

很多中越两国高校的同学们纷纷向记者表示，通过此次活动结识了新朋友，锻炼了外语口语水平，更是近距离触摸历史脉搏。今后将继续好好学习，为继承和发扬中越传统友谊贡献力量，愿中越友谊代代相传、万古长青。

河内中国文化中心主任张德山表示，今年恰逢中越建交75周年暨中越人文交流年，在这重要特殊的历史节点，组织此次活动不仅可以让中越青年学生们鉴往知来、见贤思齐，还能充分发挥中越青年的桥梁纽带作用，共绘中越民心相通同心圆，让中越传统友谊不断迸发出新的活力，为构建具有战略意义的中越命运共同体贡献青春力量。

胡志明博物馆馆长武孟河表示，胡志明主席是越南人民的伟大领袖、中国人民的亲密朋友。在胡志明主席的革命生涯中，中国是他多次到访并且有着深厚感情的国家，中国多地目前还保存着胡志明主席的“足迹”，背后的故事感人肺腑，是越中友谊的生动象征。希望通过今天的活动，让越中两国的年轻人深刻认识到胡志明主席和中国的特殊情结和不解之缘，从而继往开来，肩负起传承和发扬中越传统友谊的使命。

“胡志明在中国的足迹”图片展由《革命足迹—友谊源泉》《走遍中华大地—加深友谊》和《胡志明印记—友谊长存》等三个篇章构成，共展出200多件图片和实物，图片展活动将持续至2025年4月。

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