美国贸易代表办公室近日表示，明年1月1日起，对从中国进口的太阳能级多晶硅、晶圆征收50%关税。美国各界人士分析称，此举将加剧美国国内通胀，推高光伏产品价格，扰乱供应链。

美国休斯敦大学能源研究员埃德·希尔斯告诉《中国日报》，中国光伏企业将开拓其它市场，在亚非国家快速推广并安装光伏设备。这些国家有望成为利润颇丰的市场，比当前的美国市场更加有利可图。

他分析指出，加征关税对美国的影响首先体现在产品价格上涨，而不是给本国太阳能农场和光伏企业带来好处。与此同时，美国将面临通胀飙升的压力。

希尔斯进一步表示，若美国真的加征关税，打压中国、泰国、马来西亚、墨西哥、加拿大等国的企业，势必扰乱供应链。

美国环境工程技术专家艾伦·罗茨科指出，太阳能行业的发展关系到环境可持续性，而可持续发展至关重要，因此不应该对光伏产品加征关税。

罗茨科告诉《中国日报》，我们必须着眼于大局和产品的性能，若这些是一流产品且非常实用，那就应该成为这个市场的一部分。

他说：“我认为，这类产品越多越好，无论它来自哪个国家。我们应当共同努力，让每个人都能分得一杯羹。”

事实上，合作共赢正是美国有识之士的共识。美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩12月23日在《中国日报》撰文称，作为全球最大的两个经济体，中美合作对于世界和平与繁荣至关重要。

（编辑：严玉洁 王辉 周凤梅）

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