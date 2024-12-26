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据法新社12月23日报道，美国贸易代表办公室表示，将对中国半导体行业政策展开301调查，调查的重点是“基础半导体”，“从汽车到医疗设备，无所不包”。中国商务部对此回应称：“中方将密切关注调查进展，并将采取一切必要措施，坚决捍卫自身权益。”

所谓“基础半导体”，指的是成熟制程芯片。业界一般将采用相对成熟和稳定技术工艺制造的芯片称为成熟制程芯片，其晶体管栅极的宽度一般在28nm 及以上。虽然与7nm、5nm甚至3nm的先进制程相比，成熟制程芯片在工艺上略显落后，但凭借较高的可靠性和成本优势，在汽车、电视、电脑、医疗器械等产品上应用广泛。近年来，美国为了打压中国芯片产业发展，出台多轮出口限制措施，针对的主要是先进制程芯片。这虽然导致中国在先进制程芯片的设计制造上遭遇波折，但也激发出中国企业提高成熟制程芯片产能的积极性。

全球高科技产业研究机构集邦咨询发布的数据显示，2024年第三季度，全球十大晶圆代工厂中，中国大陆企业有三家，且营业额环比二季度都实现了两位数的快速增长。美国市场调研公司IC Insights的数据显示，中国大陆企业在28nm—65nm制程芯片市场的份额占比已从2020年的18%飙升至31.5%，仅中芯国际一家的市场占有率就达到20%。

中国大陆企业的增长势头，令美国政客寝食难安。早在今年1月份，美国众议院“中国问题特别委员会”就将一封渲染“中国威胁论”的信件送到了美国总统拜登的办公桌上，呼吁政府采取包括加征关税在内的一些新措施，以避免“在成熟制程芯片上过度依赖中国”。可见，美国将贸易保护主义的黑手伸向中国成熟制程芯片可谓蓄谋已久。如今“图穷匕见”，标志着美国在芯片产业上筑起的“小院高墙”正在转变为“全面封锁”，美方打压中国高科技发展的行径变得愈发肆无忌惮。

但问题是，美国政客信誓旦旦“保护国内产业”的举措，并不符合美国企业的自身利益。此前美国政府出台的每一轮出口管制措施，都会引来英特尔、英伟达、高通公司等齐声反对。因为中国已成为全球最大半导体产品单一市场，美国芯片企业难以放弃。美国政府的禁售令固然给中国获取高端芯片制造了麻烦，但也导致美国公司营收大降，进而损害其市场地位和新技术产品的研发工作。

此次针对中国成熟制程芯片的行动，同样也会给美国公司造成“利空”。由于美国国内产业受到过度“金融化”的影响，芯片制造环节基本已移出美国。而中国凭借完备的基础设施条件、门类齐全的制造业体系、庞大的工业品消费市场、充足且经验丰富的工程师和产业工人群体，吸引了包括美国公司在内的全球芯片企业在华投资设厂。英特尔在中国已经拥有超过20个办事处、上万名员工，仅2022年在中国市场的年度投资总额就超过130亿美元；德州仪器在华投资涵盖了研发、生产、销售、技术支持等多个方面，2023年其在成都的第二座封装和测试厂已实现全面投产，使成都制造基地产能实现翻番；美光科技2023年6月宣布对西安的封装测试工厂追加投资逾43亿元，加建新厂房和生产线，今年又宣布将在西安建立美光首个封装和测试制造可持续发展卓越中心；而早在2014年，美国高通技术公司就宣布与中芯国际在28纳米工艺制程和晶圆制造服务方面紧密合作……

由此可见，在芯片研发和制造领域，美国公司早已在中国深度布局，一旦美国政府一意孤行，以加征关税等方式限制从中国进口芯片，这些在中国设厂的美国企业同样面临经济损失。即便如此，芯片制造环节也难以回流美国，毕竟在全球十大晶圆代工厂中，美国企业只有一家，难不成打压完中国公司，美国政府转头再去收拾韩国和中国台湾的企业？拜登政府经常拿来自夸的“芯片法案”，也没能激发出各国企业在美投资热潮，大多数项目并未形成产能甚至还未开工。而当主张“取消芯片产业补贴”的特朗普回归白宫之后，拜登政府的这些“心血”必将竹篮打水一场空。最终的结果就是，美国政府心心念念的产业回流不见端倪，而本国企业却被折腾得身心俱疲。

不顾国际规则和秩序，甚至不顾国内企业的切身利益，美国政府乐此不疲地一次次伸出“长臂”，企图扼杀别国发展的权利，最终却可能扼住自己的喉咙。

(责编：于洋、张悦)