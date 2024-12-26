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以国防部长称加沙“安全控制权”仍将掌握在以军手中

2024年12月26日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷12月25日电（记者陈君清 王卓伦）以色列国防部长卡茨25日表示，加沙地带的“安全控制权”仍将掌握在以色列国防军手中，以军会在任何地点采取行动以消除威胁。

　　卡茨当天在视察加沙地带与埃及之间的“费城走廊”时说，加沙地带不会由巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）统治，也不会有“哈马斯军队”。以色列军队将留在加沙地带一些特定区域，此举是确保以色列安全的必要措施。

　　以色列总理办公室同日发表声明，指责哈马斯在停火换人谈判中制造困难。声明说，哈马斯违背已达成的谅解，并继续在谈判中制造困难。以色列将继续寻求所有人质获释。

　　以总理办公室24日表示，经过一周的“重要谈判”，由以色列军方和情报机构人员组成的谈判团队已返回以色列，将就人质释放等问题进行“内部磋商”。

　　哈马斯25日发表声明说，停火换人协议谈判在卡塔尔首都多哈进行。哈马斯展现了责任感和灵活性，但以方提出了与撤军、停火、人质和流离失所者返回家园有关的新问题和新条件，本可达成的加沙停火协议推迟。

(责编：崔越、张悦)

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