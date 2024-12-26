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叙利亚多地爆发抗议活动致人员伤亡 两地实施宵禁

2024年12月26日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革12月25日电（记者程帅朋 冀泽）据多家叙利亚媒体25日报道，叙多个省份当天爆发抗议活动，造成人员伤亡。叙中部和西部两座城市随后宣布实施宵禁。

　　报道说，叙北部阿勒颇省一个阿拉维派圣地遭袭击的视频25日在社交媒体上流传，随即在叙西部沿海多个城市、首都大马士革、中部霍姆斯市和哈马省农村地区引发抗议活动。

　　叙内政部新闻办公室在一份声明中说，25日在社交媒体上流传的相关视频片段为“旧视频”，记录的是一些身份不明的组织在“解放阿勒颇期间”的行为。重新发布这些视频片段，目的是在当前敏感阶段挑起叙人民不和。位于沿海地区的一些阿萨德政权残余势力利用谣言，袭击内政部武装人员，造成多人伤亡。

　　据当地媒体报道，霍姆斯市警察指挥部已宣布于25日18时至26日8时实施宵禁，西部拉塔基亚省杰卜莱市政府亦宣布于25日20时至26日8时实施宵禁。

　　叙利亚政局近来发生剧变。本月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。阿拉维派为什叶派一个分支，阿萨德家族来自该教派。

(责编：崔越、张悦)

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