12月25日，在利比亚首都的黎波里，一批非法移民等待被遣返。新华社发（哈姆扎·图尔基亚摄）

新华社突尼斯12月25日电（记者黄灵 王一盛）的黎波里消息：利比亚非法移民管控部门25日在首都的黎波里向尼日尔遣返一批非法移民。

12月25日，在利比亚首都的黎波里，工作人员向被遣返的非法移民发放文件。新华社发（哈姆扎·图尔基亚摄）

利比亚非法移民管控部门发言人布雷达当天告诉新华社记者，这是利比亚十几年来第一次通过陆路向尼日尔遣返非法移民。布雷达没有透露当天遭遣返的非法移民人数。

新华社记者现场看到，这批非法移民穿着救援机构提供的统一服装，在排队登上大巴后离开的黎波里。

12月25日，在利比亚首都的黎波里，一批非法移民排队登上大巴。新华社发（哈姆扎·图尔基亚摄）

2011年以来，利比亚政局陷入持续动荡，许多非法移民以利比亚为中转站，乘船横渡地中海前往欧洲。利比亚内政部长特拉贝尔西今年7月说，在利比亚的外国人数量约为250万人，其中多数人没有合法入境签证，主要通过非法穿越边界入境。他呼吁国际社会协助利比亚解决非法移民问题。

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