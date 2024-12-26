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2024，世界文明百花园生机盎然（2024·年终圆桌谈）

本报记者 林子涵 李嘉宝
2024年12月26日07:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　中国社会科学院世界经济与政治研究所习近平外交思想研究室主任 徐 进

　　俄罗斯人民友谊大学教授、“俄罗斯梦和中国梦”分析中心主任 尤里·塔夫罗夫斯基

　　南非国家行政学院院长 布萨尼·恩格卡维尼

　　匈牙利国际事务研究院院长 格拉登·帕平

　　摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席 纳赛尔·布希巴

　　图①：6月22日，几名俄罗斯演员在海南海口演出。
　　新华社记者 郭 程摄
　　图②：12月15日，在法国巴黎圣母院前，几位中国福建演员表演布袋木偶戏《巴黎圣母院》。
　　新华社记者 高 静摄
　　图③：8月30日，在湖南中非经贸博览会常设展馆安哥拉馆，非洲志愿者展示非洲鼓。
　　新华社记者 陈思汗摄
　　图④：6月26日，参加“鼓岭缘”中美青年交流周的嘉宾（右）展示剪纸作品。
　　新华社记者 秦 朗摄
　　制图：李嘉宝

　　2024年，世界见证了文明对话的魅力。

　　这一年，中国—东盟人文交流年、中法文化旅游年、中俄文化年精彩纷呈；尼山世界文明论坛、良渚论坛、世界古典学大会激发共鸣；联合考古项目、文化遗产合作、跨国艺术展览持续展开……这一年，不同文明平等对话、互学互鉴，为世界文明百花园带来勃勃生机。

　　近日，本报对话多位中外学者，回顾2024年全球文明的多彩画卷，解读当前国际环境下，不同文明和合共生的深远意义。

　　

　　全球不同文明间的交流对话呈现积极活跃态势

　　●尤里·塔夫罗夫斯基：2024年世界文明对话取得积极成果。相信随着交流互鉴，世界对中华文明的兴趣将日益浓厚。

　　●布萨尼·恩格卡维尼：2024年，不同文明间的交流对话取得长足进展。世界越来越认识到，需要多种文明共存、合作，为解决全球性挑战作出贡献。

　　2024年，全球文明对话斐然成章。亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议期间，与会代表在多元文化交融的秘鲁，探讨文明交流对区域合作的意义；第78届联合国大会协商一致通过中国提出的设立文明对话国际日决议，明确所有文明成就都是人类社会的共同财富；经过全球合作、联手修复，巴黎圣母院再度敞开大门，在塞纳河畔敲响钟声……

　　2024年，中外人文交流成果丰硕。开年之初，“璀璨波斯”展览亮相故宫午门东雁翅楼，一方拉杰瓦迪纳彩龙纹釉砖，展示了中国与西亚古代文明的相遇相知；红海之滨，中国埃及联合考古队合作发掘，让尘封的孟图神庙渐现往日神采；如约而至，超过万名美国青少年来华交流学习，为中美人文交流打开新的窗口……

　　一年来，精彩的文化年、艺术节、博览会、展览会等人文交流项目紧锣密鼓，民间组织、智库、媒体、青年交流不断深化，奏响文明交流对话的乐章。

　　布萨尼·恩格卡维尼表示，2024年，不同文明间的交流对话取得长足进展。这一年，联合国教科文组织举办了有关世界文明多样化的专题会议，金砖国家进行了有关多元文化合作的讨论，中非合作论坛提出实施文明互鉴伙伴行动。“这一年，世界越来越认识到，需要多种文明共存、合作，为解决全球性挑战作出贡献”。

　　徐进表示，2024年，全球不同文明间的交流对话呈现积极活跃态势。不同国家、地区和文明之间通过多种形式促进了文化交流、互鉴与融合，加深了彼此间的了解和友谊。

　　“不久前，‘春节——中国人庆祝传统新年的社会实践’列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。这象征着2024年世界文明对话取得积极成果。”尤里·塔夫罗夫斯基说，春节“申遗”成功，不仅代表了国际社会对中国传统历法的了解和认可，也体现了一种对中华文明的全球性尊重。

　　尤里·塔夫罗夫斯基分享了一个生动细节。“此时此刻，俄罗斯商店和街道已经挂起农历蛇年元素的装饰，电视和网络节目也对农历蛇年的年夜饭和新年服饰展开讨论，这是不同文明交流、交融的一个例证。”他说，文明交流拉近了彼此间的距离，促进了不同国家民众相知相亲。“相信随着交流互鉴，世界对中华文明的兴趣将日益浓厚”。

　　“越来越多国家看到了文明对话的力量。”格拉登·帕平表示，许多国家正在共同努力，通过交流和对话，增进互信与合作。“今年是匈中建交75周年。匈牙利举办了丰富多彩的文化活动来庆祝这一时刻。我们看到，文明间的交流对话，正在带动全球东西方、南北方在外交、文化、体育、教育等领域的更多互动”。

　　文明交流互鉴，有利于推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界

　　●格拉登·帕平：加强文化交流和相互理解，对维护世界和平稳定至关重要。

　　●纳赛尔·布希巴：实现全球可持续发展和包容性增长，国际社会绝不能采取封闭和对抗的态度，而应真诚开展交流与对话。

　　人类只有肤色语言之别，文明只有姹紫嫣红之别，但绝无高低优劣之分。联合国教科文组织《世界文化多样性宣言》指出，“文化多样性是交流、革新和创作的源泉，对人类来讲就像生物多样性对维持生物平衡那样必不可少。”

　　“世界文明是一曲交响乐章。”尤里·塔夫罗夫斯基说，“每一种文明都深植于其独特的土壤，拥有独特的价值。我们应当珍视文明之间的差异，认识到文明多样性是客观事实。我们完全可以欣赏其他国家的文明成就，倾听不熟悉的语言和音乐，品尝异国食物和饮料，学习其他国家古代智者和当代思想领袖的著作。与此同时，我们必须警惕这样一种思维倾向——出于对其他文明的无知和误解，贬低其他文明，并以此作为掠夺和战争的借口。”

　　当今世界，国际局势波谲云诡，地区冲突持续不断，人道主义危机频发，“文明冲突论”“文明优越论”的旧论调沉渣泛起，仍在给世界和平发展造成威胁。

　　“当今世界需要弘扬全人类共同价值和共同目标，鼓励对话而非对抗，鼓励合作而非零和博弈。文明交流对话有利于消除刻板印象、消除误解和不信任。”布萨尼·恩格卡维尼说，“文明交流互鉴，有利于推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界。不同文明之间的互学互鉴，是维护国际公平正义、实现可持续发展的基石。”

　　纳赛尔·布希巴表示，今年举办的多场国际多边会议均强调，文明交流互鉴是应对全球性挑战的重要途径。10月，金砖国家领导人第十六次会晤发表喀山宣言，重申金砖国家人文交流对增进相互理解、友谊和合作的重要性，给他留下深刻印象。“实现全球可持续发展和包容性增长，国际社会绝不能采取封闭和对抗的态度，而应真诚开展交流与对话。”他说。

　　格拉登·帕平表示，世界不能重走集团政治与集团对抗的老路。这是发展中国家与新兴国家的普遍共识。

　　“现在，仍有人抱着零和博弈的心态，大谈‘文明冲突’，但这早已不符合世界的大势。加强相互理解和文化交流，对维护世界和平稳定至关重要。”格拉登·帕平说。

　　世界需要多层次、多渠道的文明交流对话

　　●徐  进：全球化时代，互联网与人工智能的迅猛发展为文明交流插上了科技翅膀。

　　●尤里·塔夫罗夫斯基：推动文明交流，需要破除阻碍民间交往的人为壁垒。中国在这方面树立了典范，为推动民间交往作出了大量努力。

　　在孔子故乡山东曲阜，驻华使节、国际组织代表、知名学者等中外嘉宾齐聚尼山，参与第十届尼山世界文明论坛；在北京，中美各界人士在鼓岭论坛会面，共叙中美人民跨越山海的友好佳话……2024年，丰富多彩的人文交流，不断汇聚中外友好合作的力量。

　　“今年以来，匈中保持密切沟通与交往。匈中两国间航班频次增加、联系更加紧密。匈牙利热烈欢迎来自中国的游客。”格拉登·帕平说，从高层对话，到民间交往，世界需要多层次、多渠道的文明交流对话。这是增进互信、避免冲突的有效途径。

　　“2024年的世界文明交流取得积极进展，但挑战依然存在。实现不同文明间真正的平等与相互尊重，我们仍有大量工作要做。”布萨尼·恩格卡维尼说，“在微观层面，各国或可从教育着手，推动建设尊重其他文明的教育体系，‘从娃娃抓起’，培养民众尊重多样文明的意识。在宏观层面，‘全球南方’国家可加强文化外交，通过学术项目合作、举办文化节和参与文化遗产保护等形式加强互学互鉴。在国际舞台，金砖国家合作机制、中非合作论坛机制、东盟等多边机制和平台也可发挥积极作用，切实增强‘全球南方’的代表性、话语权和影响力，在促进团结合作的同时，展示‘全球南方’文明的丰富多彩。”

　　“推动文明交流，需要破除阻碍民间交往的人为壁垒，鼓励更多留学生往来、举办更多文化艺术活动、为国际游客提供更多签证和便利措施等。中国在这方面树立了典范，为推动民间交往作出了大量努力。”尤里·塔夫罗夫斯基说。

　　当下，随着经济全球化与信息技术飞速发展，人类文明对话有了更便捷的条件。

　　“促进文明交流互鉴的方法多种多样。”徐进认为，全球化时代，互联网与人工智能的迅猛发展为文明交流插上了科技翅膀。借助社交媒体平台，人们可以更快捷地了解其他国家和地区的文明成果。

　　在纳赛尔·布希巴看来，推动文明互鉴、理性对话，学界交流对话必不可少，学术机构、智库、学者需承担起沟通的使命。前不久，纳赛尔·布希巴飞往中国广州，到访中山大学区域国别研究院，就摩洛哥与中国关系进行研讨交流。“中山大学是我的母校。未来，希望开展更多科研合作，为摩中对话贡献智力支持。”他说。

　　“随着交通发展、网络进步和人工智能的突飞猛进，人类文明交往从未如此密切。通过多渠道、多领域、多层次的交流，世界文明有望真正实现互联互通、同舟共济、命运与共。”尤里·塔夫罗夫斯基说。

　　中国的倡议与行动将激励更多文明对话

　　●纳赛尔·布希巴：中国积极主张通过对话解决矛盾，为不同文明和谐相处树立了典范。

　　●格拉登·帕平：世界呼唤和平发展。中国的全球文明倡议是对时代需求的深刻响应。

　　今年6月10日是中国传统节日端午节。从德国的美因河，到斯洛文尼亚的卢布尔雅尼察河、毛里求斯首都路易港，火热的龙舟竞渡在多地上演，不同国家和地区的人们在“速度与激情”中，感受文明交流交融的魅力。

　　这一天，也是联合国设立的首个文明对话国际日。由中国提出的设立文明对话国际日的决议通过后，14个国家参加决议核心小组，83个国家参加联署，联合国文明联盟、联合国教科文组织等国际组织表示高度赞赏。

　　2023年3月，中方提出全球文明倡议，向世界发出深入推动文明交流互鉴、促进人类社会文明进步的真挚呼吁。仅今年一年，全球文明倡议已写入中国与巴基斯坦、阿联酋、巴林、突尼斯、埃及等多个国家的双边文件。

　　尤里·塔夫罗夫斯基表示，中华文明拥有包容性，这是中华民族交往交流交融的历史取向，也决定了中华文化有对世界文明兼收并蓄的开放胸怀。

　　“中国提出的全球文明倡议，彰显了中华文明的突出特性，体现了对构建人类命运共同体理念的坚定遵循。中国知行合一、言出必行，全球文明倡议将使世界变得更美好。”尤里·塔夫罗夫斯基说。

　　“全球文明倡议蕴含的和平理念，体现了中国外交政策的优良传统，在促进不同文明交流互鉴中发挥着不可替代的作用。”纳赛尔·布希巴表示，面对复杂多变的国际局势，中国主张通过对话解决矛盾，通过交流增进信任，为不同文明和谐相处树立典范，中国的倡议与行动将激励更多文明对话。

　　徐进表示，全球文明倡议强调尊重世界文明多样性，重视文明的传承与创新，弘扬全人类共同价值，倡导国际人文交流合作，有助于打破文明隔阂，凝聚全球共识，激发各国文化的创造力和活力，为国际社会携手应对全球性挑战、构建人类命运共同体和新型国际关系注入更多能量。

　　布萨尼·恩格卡维尼表示，全球文明倡议代表了对文明多样性的尊重，鼓励不同文明共存与合作，倡导全人类共同价值。

　　“南非欢迎中国提出的全球文明倡议及全球安全倡议、全球发展倡议，支持中国为改善全球和平与安全、促进社会经济发展、推动全球治理体系变革作出贡献。相信中国将积极推动三大全球倡议的实施。南非期待与中国及其他国家一道，共同构建一个更加公正、和平与繁荣的世界。”布萨尼·恩格卡维尼说。

　　格拉登·帕平表示，世界亟待国际交往模式变革，这一模式需要以和平为指导原则。中国的全球文明倡议正是对这一时代需求的深刻响应。全球文明倡议植根于中华文明土壤，体现了和平理念。“各国前途命运紧密相连的当下，世界呼唤和平而非战争。希望在和平理念下，文明交流对话持续蓬勃开展，为国际局势带来稳定性力量。”

(责编：白宇、卫嘉)

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