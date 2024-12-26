IMF报告显示，撒哈拉以南非洲拥有全球30%的关键矿产

本报记者 戴楷然

近日在摩洛哥拉巴特举行的非洲投资论坛上，与会人士呼吁非洲国家抓住全球能源绿色转型的重要机遇，充分挖掘关键矿产资源潜力，努力打造高附加值的关键矿产加工产业链。

非洲大陆拥有丰富的关键矿产储备，包括全球95%的铬、90%的铂族金属等。国际货币基金组织（IMF）今年4月发布的《利用撒哈拉以南非洲的关键矿产》报告认为，许多非洲国家已成为全球关键矿产的生产中心。例如，刚果民主共和国的钴产量占全球钴产量的70%以上，约占世界探明储量的一半；南非、加蓬和加纳的锰产量合计占全球锰产量的60%以上；津巴布韦、刚果民主共和国和马里拥有大量尚未开发的锂矿。IMF发布的撒哈拉以南非洲《地区经济展望》报告显示，撒哈拉以南非洲拥有全球30%的关键矿产，预计到2050年矿产开采将促进撒哈拉以南非洲国家国内生产总值提升12%以上，如果从矿产开采转型为具有更高附加值的矿产加工，这一增长将会更加显著。

随着全球能源转型深入推进，新能源汽车、锂电池等产业快速发展，各国对铁、铜、铬等关键矿产的需求大幅增加。有研究机构预计，到2050年，全球电动汽车和电池市场的产值预计达到59万亿美元，非洲国家有望在该产业快速发展中发挥关键作用。南非总统拉马福萨此前表示，非洲大陆蕴藏着对全球能源转型至关重要的矿产，有潜力成为以矿业为核心的全球能源转型支点。他呼吁非洲国家利用这一转型为矿业注入新活力，巩固矿业价值链。

非洲国家正着力推动本土关键矿产加工向产业链、价值链上游移动。随着非洲经济一体化进程的推进，非洲国家矿业合作不断加强，已初步形成具有一定规模的关键矿产加工市场，并带动区域产业链逐步完善。例如，刚果民主共和国和赞比亚已在锂电池生产领域开展合作，为在非洲市场畅销的两轮和三轮电动车提供电池等关键部件。

非洲国家积极引进外国直接投资。瑞士矿业公司嘉能可在刚果民主共和国投资80亿美元，引进先进技术设备，有望将该国的钴产量提升至每年3万吨。赞比亚过去3年吸引了100亿美元新投资，致力于实现2031年铜产量提高到每年300万吨的目标。

2024年中非合作论坛北京峰会通过的《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》提出，支持非洲本地价值链建设、制造业发展和关键矿产深加工。近年来，中国企业积极参与非洲国家的关键矿产开发与加工，助力其延长本土产业链。中国有色矿业集团投资的赞比亚谦比希铜矿建成了生产数字管控中心，通过数字化手段实现生产过程的可控化及业务管理的精细化，解决了一线安全生产问题。中国五矿所属五矿资源投资的刚果民主共和国金塞维尔矿山，连续11年稳定生产。中企对矿山进行改建优化，输送先进技术工艺，不断加强与当地社区的合作，造福当地民众。

（本报约翰内斯堡12月25日电）

《 人民日报 》（ 2024年12月26日 14 版）

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