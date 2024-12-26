新华社北京12月25日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅25日在京同日本外相岩屋毅共同出席中日高级别人文交流磋商机制第二次会议。会议达成10项重要共识：

一是大力推动青少年交流互访，鼓励支持两国间修学旅行。

二是深化教育领域合作，加强互派留学生，支持两国中小学缔结姊妹学校、高等院校开展校际合作。

三是支持旅游业合作，出台更多便利化措施促进两国游客互访。

四是搭建更多友好城市交流桥梁，积极用好中日省长知事论坛、中日韩文化交流年、东亚文化之都等机制和平台扩大两国地方、民间友好交往。

五是加强体育交流合作，相互支持办好2025年哈尔滨亚冬会、2026年爱知—名古屋亚运会等重要体育赛事。

六是支持影视、音乐、出版、动漫、游戏等文娱产业继续合作，互派高水平艺术团交流互访，支持两国经典著作互译出版。

七是加强媒体、智库交流合作，在双边关系中发挥积极作用，着力改善民意和舆论环境。支持双方开展新媒体交流合作，鼓励两国正能量网络创作者相互交流。

八是开展妇女团体交流，就促进男女共同发展共享经验，中方邀请日方参加纪念北京世妇会30周年全球妇女峰会。

九是将2025年大阪·关西世博会打造为两国人民交流与友谊的平台。中方支持日方办会，日方欢迎中方参展并将为中国馆筹建和运营等提供协助。

十是适时在日本举行中日高级别人文交流磋商机制第三次会议。

《 人民日报 》（ 2024年12月26日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)