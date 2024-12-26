陈一鸣

巴西总统官邸黎明宫。当地时间11月20日上午，卢拉总统在这里为习近平主席举行欢迎仪式。两国元首宣布将中巴关系定位提升为携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，并决定将共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接，深化经贸、基础设施、金融、科技、环保等重点领域合作。这是中巴关系史上的历史性时刻，将助力两国各自现代化跑出加速度，也彰显了中巴在当前国际形势下携手维护国际公平正义、推动完善全球治理的决心。

建交半个世纪以来，中巴关系始终保持健康稳定发展。中巴联合研制的地球资源卫星提供数据，助力亚马孙地区森林保护；徐工巴西实现半数生产所需零部件本地供给，有力推动了巴西相关产业发展……未来，随着产自巴西的鲜食葡萄、芝麻、高粱等进入中国市场，中巴“下至大豆、上达太空”的务实合作内涵将进一步丰富，为两国民众带来更多福祉。

采访巴西—中国友好协会主席恩里克·达诺布雷加过程中，我深切感受到以他为代表的巴西各界人士对两国传统友好的珍视和对深化两国友谊的期盼。近年来，巴西里约热内卢州、市议会分别通过法案，设立“中国—里约友好日”和里约“中文日”，双边人文交流内容日益丰富，范围日渐广泛，中巴友好事业蓬勃发展。

拉美有句谚语，“真正的朋友能够从世界的另一头触及到你的心灵”。中巴两国更加紧密地团结在一起，勇做“破风者”和“逐浪者”，并肩开辟新航道，将携手驶向属于两国人民以及人类更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2024年12月26日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)