恩里克·达诺布雷加

恩里克·达诺布雷加。

受访者供图

位于巴西米纳斯吉拉斯州波苏阿雷格里市的徐工制造基地，当地员工正在检查新下线的设备。

本报记者 时元皓摄

由中企投资、建设、运营的巴西美丽山特高压直流输电项目。

国家电网巴西控股公司供图

今年11月17日至21日，习近平主席出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问。我和我的家人、同事、朋友满怀热情地关注习近平主席访问巴西，我还参加了多项相关活动。

习近平主席同卢拉总统互动时，热情洋溢的现场气氛让我深受触动。卢拉总统第一次在其官邸举行最高礼遇的隆重欢迎仪式，并安排巴西女高音歌唱家现场演唱中国歌曲《我的祖国》，习近平主席面带微笑倾听。访问中，习近平主席注意倾听巴西各界人士的声音，展现了他致力于促进两国相互理解的诚意，这一点让我尤为感动。我感受到习近平主席是一位睿智、真诚、有亲和力的领导人。

访问期间，习近平主席和卢拉总统就双边关系未来发展达成新的战略共识。最重要的是，两国元首共同决定将巴中双边关系提升为携手构建更公正世界和更可持续星球的巴中命运共同体，同时将共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接。习近平主席成功访问后，每当与同事和朋友交流，我们都深切感受到此次访问的深远影响。这次访问是巴中关系史上重要的里程碑，预示着两国在贸易、金融、科技、基础设施和环境保护等领域将开展更深入的合作，也将使两国友谊的火炬代代相传。

习近平主席访问前夕，我和100多名巴西友好人士分别致信习主席，感谢中国政府、企业和高校对巴中友好交流和当地改善民生所作的贡献。惊喜的是，我们很快收到了习近平主席的复信。这是我人生中的重要时刻之一。

习近平主席在复信中指出，希望两国各界人士为推动中巴关系不断发展发挥积极作用，使中巴友好像长江和亚马孙河一样奔腾不息。习近平主席的复信体现了对巴西民众的深情厚谊和对巴中关系的高度重视，进一步增强巴西各界对两国合作的信心，为巴中友好和两国关系发展注入新动力。

作为巴西—中国友好协会主席，我一直努力推动巴中两国文化、经济、社会各领域深度合作。今年10月，我在北京人民大会堂参加了中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动，并现场聆听了习近平主席在会见出席纪念活动外方嘉宾时的讲话。习近平主席表示，人民友好是国际关系行稳致远的基础，是促进世界和平和发展的不竭动力，是实现合作共赢的基本前提。这些温暖人心的话语，让我深深感受到习近平主席卓越的智慧和领导力。

我曾多次访问中国，中国人民的友好热情、中国先进的科技创新成果及绿色发展成就，都让我印象深刻。中国朋友对巴西文化的浓厚兴趣、对两国关系的珍视令我难忘。在我看来，开展双边交流十分重要，可以拓宽两国民众视野，相互取长补短，为实现互利共赢、共同发展创造机会。

巴西和中国是跨越山海的好朋友，虽然地理距离遥远，但两国人民的心贴得很近；尽管语言文化不同，但两国人民对美好生活的向往是一致的。我对巴中关系发展前景充满期待，坚信两国友好合作的纽带将不断拉紧，成为全球发展中大国团结合作、互利共赢的典范。

（作者为巴西—中国友好协会主席，本报记者陈一鸣采访整理）

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《 人民日报 》（ 2024年12月26日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)