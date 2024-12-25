新华社加沙12月25日电 中东战地手记｜加沙人祈祷这个冬天别太冷

新华社记者黄泽民 萨娜·卡迈勒

对生活在加沙地带的巴勒斯坦人来说，这个冬天格外难熬。

在加沙地带，每年的11月至次年2月是冬季，也是雨季。随着气温降低，洁罕·齐亚拉每天都在祈祷“冬天不要太冷，雨水不要落下”。

今年45岁的齐亚拉从加沙地带北部难民营逃到中部城市代尔拜拉赫，一家七口目前住在一个10多平方米的临时帐篷里。“我们试图找些防水油布来修补帐篷，但无处可寻。我们担心（冬天）帐篷会裂开，到时连个遮风挡雨的地方都找不到。”她告诉新华社记者。

这个冬天，是新一轮巴以冲突爆发以来加沙地带居民经历的第二个冬天。巴勒斯坦加沙地带卫生部门和联合国机构数据显示，加沙地带有90%的人口流离失所，近100万民众面临寒冬无处栖身的风险。

“没有东西是防水的，污水包围着避难所。”联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）11月在社交媒体上发文警告说，当降雨来临，生活在洪涝灾害易发地区的约50万加沙民众会面临严重危险。

需要帮助的人太多，而救援力量有限。尽管联合国人道主义机构多次尝试对被围困地区提供救援，但很多项目未获得以色列方面批准。据联合国机构近期发布的数据，9月10日至11月4日期间，加沙地带南部只有约4.4万人在建设住所方面得到了材料援助，这在所有需要此类援助以顺利过冬的人中仅占比4%。当地市场上，铲子、塑料绳、水泥等建筑用品价格飞涨。

55岁的奥姆·法迪·阿瓦德和家人住在代尔拜拉赫一处营地。阿瓦德告诉记者，她和家人暂居的帐篷经过一个夏天的暴晒和高温，已变得破旧不堪。他们没钱买新帐篷，也缺少修补帐篷的材料。

阿瓦德忧心忡忡地说，如果得不到援助，冬天“可能会有人因染病死亡”。

这个冬天，除了寒冷的天气，加沙民众还要面对食物匮乏的困难。

“人们为一袋面粉争得头破血流，只能靠罐头食品度日，”近东救济工程处11月17日在社交媒体上发文说，“每一天，每一周，加沙地带的局势都在恶化。绝望的气氛令人难以忍受，援助仍然严重不足。”

赛义德·加尼姆最近被迫从加沙地带北部其他城镇逃到加沙城。

夜晚已是寒气逼人。考虑以军袭击风险，加尼姆不想住在收容流离失所者的学校。与家人在街头露宿几天后，加尼姆终于在一栋破损的三层楼房里找到一个完整房间。

“这里没有浴室和厨房，但我们没有选择的余地。”他说。

新一轮巴以冲突延宕一年有余。与成千上万流离失所的加沙家庭一样，加尼姆和家人离开家乡时并没有带走什么东西。轰炸、饥饿、死亡……而冬天的到来，让他们的生活雪上加霜。

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