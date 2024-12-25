新华社布鲁塞尔12月25日电 题：内外风险叠加 欧元区经济增长难脱困

新华社记者康逸 单玮怡 丁英华

2024年，欧元区经济持续低迷，在内外风险影响下难有起色。欧元区一方面要应对内部不确定性和结构性挑战，另一方面因面临美国挥舞贸易保护措施大棒而承压。鉴于当前内外矛盾凸显，欧元区经济增长需要另辟蹊径，加强对华合作。

“双引擎”失速加剧欧元区经济下行风险

经济合作与发展组织（经合组织）12月4日发布经济展望报告，预测欧元区经济2024年将增长0.8%，2025年和2026年分别增长1.3%和1.5%。

当前，欧元区经济增长前景不佳，尤其是前两大经济体德国和法国。德国五家主要研究机构本月12日大幅下调对德国经济增长前景的预期。平均而言，这些机构预计明年德国经济增长率仅为0.3%，低于此前预测的0.8%。

德国联邦政府秋季经济预测报告预计，2024年德国经济将萎缩0.2%。这意味着德国经济将连续第二年陷入衰退。

德国工商总会最新调查显示，德企对未来几个月的整体经济前景持悲观态度，三分之一的企业计划减少在德投资。

专家认为，欧元区第一大经济体德国在机械制造、汽车、化工等支柱产业领域依旧面临生产成本攀升和结构转型滞后等多重困扰。

另外，德国政府推动改革面临挑战，且对美出口存在关税上调风险，这些或进一步影响该国就业和经济增长。

法国经济前景同样不容乐观。12月初，巴尼耶在被任命仅3个月后就辞职引发法国政坛震动，令本已紧张的社会局势和经济增长前景更加复杂。国际信用评级机构穆迪公司12月14日将法国主权信用评级下调至Aa3。

欧洲央行行长拉加德12月4日出席欧洲议会经济和货币事务委员会听证会时表示，短期内欧元区经济增长可能放缓，中期经济面临下行风险。欧元区面临的地缘政治风险升高，国际贸易风险与日俱增，潜在贸易壁垒对欧元区制造业和投资构成威胁。

美国保护主义令欧洲经济雪上加霜

欧洲经济陷入困境，美国因素不容忽视。拜登任内，美国通过实施一系列单边主义产业政策持续掏空欧洲。美国《通胀削减法案》《芯片与科学法案》等以高额补贴方式推动绿色技术在美国本土的生产和应用以及芯片制造向美国“回流”。

德国《商报》此前报道，美国《通胀削减法案》从欧洲“吸走”资金超过百亿美元。欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格表示，美国的做法违反国际贸易规则，是贸易保护主义行径。

朗格表示，这些打着“美国优先”旗号的单边主义和保护主义措施给欧洲国家造成产业外迁压力，减少欧洲获得关键技术和投资的机会，对欧盟工业的竞争力和投资决策产生重大影响，损害欧盟企业利益，对欧洲经济构成“生死攸关的挑战”。

随着特朗普再度当选美国总统，其对进口商品加征关税的威胁令欧洲感到分外不安。欧盟前经济事务委员真蒂洛尼警告，美国日益加剧的贸易保护主义政策将对欧美经济造成严重冲击，德国和意大利首当其冲。

荷兰国际集团宏观研究主管卡斯滕·布热斯基认为，特朗普第二任期对欧洲经济的冲击将比第一任期更大。2017年欧洲经济相对强劲，但如今欧洲经济增长乏力，竞争力下降。一场欧美新贸易战迫在眉睫，可能导致欧元区经济从低迷转向衰退。

此外，欧元对美元可能再度贬值。2022年7月，因受俄乌冲突和能源危机影响，欧元对美元汇率一度跌至1比1，自2002年12月以来首次与美元平价。目前由于美国关税政策预期、欧元区经济低迷、美元走强等因素，一些经济学家预测欧元可能再次接近与美元平价。

分析人士指出，欧元对美元汇率触及平价这一心理关口，将引发一系列连锁反应，不仅将对金融市场造成冲击，还会加剧欧洲地区政治的不稳定。欧元贬值虽可能短期刺激欧元区出口，但欧元疲软导致原材料进口成本上升，可能令通胀压力上升，给欧洲央行货币政策的调整带来难题。

加强对华合作必要性日益凸显

在经济低迷的情势下，欧元区经济增长需要另辟蹊径，加强对华合作的必要性和现实意义日益凸显。

欧盟中国商会与咨询公司罗兰贝格12月9日共同发布的2024至2025年度旗舰报告认为，“不确定性”成为在欧中国企业运营的关键词。中企普遍认为，泛政治化对商业领域的影响不容小觑，期待欧盟为在欧中企营造公平、公正和可预期的市场环境。

罗兰贝格全球管委会联席总裁丹尼斯·德普说，欧盟和中国对彼此都至关重要，双方共同努力解决或缓解问题、向前迈进的必要性愈加凸显。

当前，中欧互为主要贸易伙伴和投资对象。据中方统计，2023年双方贸易额达7830亿美元，双向投资存量超过2500亿美元。双方在财政、金融、环保、交通、科技等领域的合作富有成效，在数字经济、新能源、人工智能等新兴领域合作稳步推进。

2025年，中欧即将迎来建交50周年。观察人士指出，欧盟应坚持对华合作共赢的主基调，与中方携手反对“逆全球化”趋势和“新保护主义”，将令欧中双方受益，还将助力全球贸易投资良性增长，为变乱交织的世界提供更多稳定性和确定性。

(责编：崔译戈、张悦)