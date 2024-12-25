新华社北京12月25日电 题：2024，潮起南方

新华社记者阚静文

2024年，世界在动荡与变革中前行，问题挑战与矛盾纷争层出不穷。与此同时，全球南方声势卓然壮大，在人类进步事业中发挥着越来越重要的作用。

中国作为全球南方的当然一员，同广大全球南方国家一道，致力于践行真正的多边主义，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，不断汇聚发展中国家团结合作的“南方力量”，携手推动构建人类命运共同体。

立潮头——开启声势壮大的发展新篇

“一个新的世界观正在形成，”新加坡国立大学李光耀公共政策学院网站这样评价即将过去的一年，“全球南方正向世界彰显其日益增长的影响力。”

这是全球南方声势卓然壮大的一年。

——2024年，“大金砖合作”开局起步，金砖大家庭在历史性扩员后在伏尔加河畔首度线下聚首，迎来举世瞩目的“金砖时刻”。7月，阿斯塔纳，上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议正式接收白俄罗斯为成员国，上合组织成员国数量首次实现两位数突破。“南方力量”持续汇聚，发展中国家团结协作的基础愈发坚实。

——亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议和二十国集团领导人第十九次峰会先后在秘鲁和巴西召开；南非将担任2025年二十国集团主席国，实现二十国集团主席国的南方国家“四连任”；中国将担任亚太经合组织2026年东道主。“南方时刻”接续登场，全球南方正在成为推动国际议程的重要参与方。

——联合国未来峰会回应全球南方国家关切，通过了改革国际治理体系的《未来契约》；第十一届北京香山论坛聚焦全球南方与世界和平发展；西方主导的慕尼黑安全会议在其报告中反复提及全球南方……“南方议题”牵动世界目光。

这是全球南方继续改写世界经济版图的一年。

全球南方国家占世界经济的比重已超过40%，并在全球经济复苏乏力的背景下展现出发展韧性。据国际货币基金组织10月发布的报告，发达经济体今年经济增长预测值为1.8%，而新兴市场和发展中经济体为4.2%。非洲开发银行的报告预测，2024年非洲经济增速为3.7%，高于全球3.2%的平均水平。作为全球南方的重要代表，扩员后的金砖国家国内生产总值之和约占全球30%。联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘预计，“未来5年，世界国内生产总值将增长55万亿美元，其中70%来自全球南方”。这些数据表明，世界经济重心正不断南移。

这是全球南方为维护世界和平奔走行动的一年。

乌克兰危机延宕升级，巴以战火持续外溢，在美国等西方国家忙着递刀拱火时，全球南方国家劝和促谈、伸张正义。中国积极推动停火止战，和巴西共同发表关于推动政治解决乌克兰危机的“六点共识”，会同南方伙伴发起乌克兰危机“和平之友”的倡议，展开多轮穿梭外交，就乌克兰危机与南非、印尼、埃及等国交换意见，探讨推动局势降温，为重启和谈积累条件。继南非之后，智利、古巴、土耳其等国向联合国国际法院控告以色列在加沙地带实施种族灭绝，哥伦比亚、土耳其以断交向以色列施压。在中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议上，中阿共同发表关于巴勒斯坦问题的联合声明，为恢复中东和平、维护地区稳定表明立场。巴勒斯坦14个派别首次齐聚北京举行和解对话，共同签署《北京宣言》，为饱受苦难的巴勒斯坦人民带来宝贵希望。美国《中东观察》半月刊对此评价道，中国再次证明了其在全球事务中担任和平调解人的能力，全球南方在支持巴勒斯坦和平事业上的作用不断增强。

踏浪行——凝聚群体性崛起的时代动力

作为诞生于20世纪60年代的一个概念，“全球南方”2023年再度成为国际舆论热词。一些西方媒体智库曾提出质疑，认为全球南方内部存在诸多差异，各自面临严峻挑战，难以形成有效合力。

2024年，随着全球南方声势卓然壮大，西方媒体开始改口：美国《外交政策》杂志网站称，全球南方崛起推动形成新的多极世界秩序；法国《世界报》认为，全球南方正在持续甚至加速壮大；西班牙智库埃尔卡诺皇家研究所指出，全球南方引领全球化新征程……然而，西方媒体仍然不解：究竟是什么把国情和发展阶段不同的南方国家凝聚到一起？全球南方群体性崛起的动力究竟是什么？

是独立自主的坚定追求——

全球南方有着被西方殖民者侵略掠夺的共同记忆，深知独立自主的可贵。面对美国等西方国家在世界上推行霸权主义、煽动阵营对抗，全球南方国家作出独立判断和自主选择。今年以来，非洲多国要求西方驻军撤走，再度体现出拒绝西方操控、追求独立自主的觉醒意识；中国和非洲学者发表“中非达累斯萨拉姆共识”，强调发展道路的选择应立足本国国情和本土文化特色，打破“现代化等于西方化”的迷思，发出全球南方的共同心声；不结盟运动第19次峰会和第三届南方首脑会议的成果文件就巴勒斯坦问题和乌克兰危机阐明立场，展现出南方国家拒绝选边站队、支持公平正义的坚定态度。美国《国家利益》双月刊网站称，南方国家变得更加坚定自信。德国《世界报》网站指出，“全球南方已经从根本上质疑西方价值观的全球有效性”。

是团结互助的发展道路——

南方国家长期受西方压迫，经济基础脆弱。英国皇家国际问题研究所指出，根植于殖民历史的不对等贸易无法契合全球南方现在的发展需求。不同于西方充满政治动机的发展援助，南南合作开辟出一条团结互助的共同发展道路，以双多边平台为依托，在平等互信、互利共赢的基础上有效带动全球南方联动发展，因此获得更多发展中国家青睐：30多个国家叩响“金砖大门”，表达加入金砖合作机制的意愿；瑙鲁加入亚投行，成为这个以发展中国家为主体的多边开发机构第110个成员；联合国南南合作办公室开通数字平台“南南银河”，为促进各国可持续发展提供经验，目前已展示956个解决方案，覆盖193个国家……“南南合作强调团结共享，这是共同历史经验之上的互信互助。”印尼－中国伙伴关系研究中心主任韦罗妮卡·萨拉斯瓦蒂说。

是重塑秩序的热切渴望——

在百年变局加速演进之际，全球治理体系的变革明显滞后，南方国家扩大自身在全球治理中代表性和发言权的呼声不断高涨。二十国集团里约热内卢峰会，非洲联盟第一次以成员身份参会，众多发展中国家应邀而来，共同发出推动多边主义、完善全球治理的“南方声音”；第79届联大一般性辩论中，南方国家代表发出要平等、要发展、完善全球治理的强烈呼声；世界经济论坛特别会议上，来自南方国家的领导人呼吁发达国家言行一致、弥合南北分歧……俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，全球南方国家对充分参与国际议程的呼声正变得愈发强烈，这样的呼声“在西方逐步摧毁自己建立的全球化模式的情况下越来越具有现实意义”。

共奋楫——走在推动构建人类命运共同体的前列

1955年，万隆会议，南方国家以独立自主的姿态登上世界舞台。时任印尼总统苏加诺在开幕式上宣布，独立并非南方国家的终点，而是迈向更美好未来的起点。“独立带来了责任，我们对自己、对世界、对尚未出生的后代负有重大责任。”

历史的指针飞转。2024年6月28日，和平共处五项原则发表70周年纪念大会在北京隆重举行。

“环顾世界，‘全球南方’声势卓然壮大，为推动人类进步发挥了举足轻重的作用。站在新的历史起点上，‘全球南方’应当以更加开放包容的姿态携手共进，走在推动构建人类命运共同体的前列。”习近平主席在会上的这番话，为全球南方指明通往更美好未来的方向。

作为全球南方的当然一员，中国心系南方，扎根南方，在乱云飞渡的世界变局中始终与全球南方并肩同行，为推动构建人类命运共同体汇聚磅礴力量。

——完善全球治理，建设更加公正的未来。

今年，中阿、中非、中拉合作亮点纷呈，中国—阿拉伯国家合作论坛迎来成立20周年，中国—拉共体论坛十年有成，中非合作论坛北京峰会召开，南方国家依托这些平台开展对话合作、共商全球治理。在多边合作框架内，中国从全球南方立场出发，提出完善全球治理的理念主张：二十国集团峰会上，围绕全球治理体系中急需改革的五大领域提出五项主张；发布《全球数据跨境流动合作倡议》，为数据跨境流动治理提供解决思路；强调促进金融基础设施互联互通，为金砖国家推进国际金融架构改革指明方向；呼吁推动世界银行和国际货币基金组织份额、特别提款权和投票权改革，提升发展中国家代表性和发言权……

乌兹别克斯坦科学院国家与法律研究所高级研究员拉夫尚·纳扎罗夫表示，中国的全球治理观基于公平原则，尊重各国的独立发展权和多样化需求，为全球治理体系改革注入新活力，有助于维护全球南方共同利益。

——携手发展振兴，创造共享繁荣的未来。

中国始终坚持做推动全球南方发展振兴的中坚力量，与全球南方国家共享发展机遇：提出中非携手推进现代化的“十大伙伴行动”，给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇；宣布中国支持全球发展的八项行动，为推动全球发展注入动能；设立全球南方研究中心，为南南合作提供坚实支撑；继续通过进博会、服贸会等“展会矩阵”，让越来越多全球南方国家分享中国发展机遇……

埃及《金字塔报》总编辑马吉德·穆尼尔认为，中国乐于同南方国家共享自身现代化经验和发展机遇，有力推动全球南方共同繁荣。

——增进文明交流，拥抱自信包容的未来。

南方国家有着多姿多彩的文明。珍视自身文化传统，加强文明交流互鉴，是全球南方国家反对西方文化霸权、重拾文化自信的重要表现，也是人类文明进步的大势所趋。秉持对话包容的文明观，中国与广大南方国家携手谱写多极化世界文明进步的新篇章：推动设立文明对话国际日，促进各国人民相知相亲；牵头成立全球南方智库合作联盟，加强各国人文交流和治国理政互学互鉴；举办“全球南方”媒体智库高端论坛，为南方国家增进友谊、深化合作提供重要平台；以“中国—东盟人文交流年”为契机，搭建民心相通桥梁……

巴基斯坦伊斯兰堡南亚与国际研究中心执行主任马哈茂德·哈桑·汗表示，中国倡导共兴文明、实现多元和谐，在世界多元文化发展中留下深刻的中国印记，有力擦亮世界和谐共兴的底色。

历史长河波涛汹涌，南方潮起风正帆悬。

在世界格局的激荡变迁中，中国与全球南方携手并进，一同做维护和平的稳定力量、开放发展的中坚力量、全球治理的建设力量、文明互鉴的促进力量，走在推动构建人类命运共同体的前列，向着更加美好的未来，前进！

(责编：崔译戈、张悦)