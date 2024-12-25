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泰国已收到正式通知函成为金砖国家伙伴国

2024年12月25日09:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷12月25日电 （记者简承渊）泰国总理府发言人吉拉育在当地时间24日向媒体通报，泰国已收到正式通知函，成为金砖国家伙伴国。泰国取得这一成果源于金砖国家领导人第16次会议，该会议于2024年10月23日在俄罗斯喀山举行。

吉拉育说，成为金砖国家伙伴国将为泰国带来诸多益处，其中包括：为未来成为正式成员国奠定基础；加强与金砖国家在贸易、投资、金融、粮食安全、能源安全等领域的合作；提升泰国在国际合作和多边体系中的角色与地位等。

吉拉育表示，在获得诸多利好的同时，泰国需履行伙伴国义务，例如，泰国每年需派遣部长级代表参加金砖国家各类会议，并为相关活动设立预算。此外，泰国还需研究如何支持金砖国家领导人会议和外长会晤的决议，以确保能积极参与并发挥作用。

吉拉育表示，泰国的加入标志着其进一步融入全球新兴经济体合作网络，为推动国家发展和强化国际影响力创造了重要契机。

金砖成员国主要由经济快速发展的新兴市场国家组成。目前成员包括巴西、俄罗斯、印度、中国、南非、沙特阿拉伯埃及、阿联酋、伊朗埃塞俄比亚。印度尼西亚、马来西亚、泰国、白俄罗斯、玻利维亚、古巴、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、乌干达将于2025年1月1日正式成为金砖伙伴国。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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