12月24日，印尼中国高速铁路有限公司董事总经理德维亚纳在印度尼西亚西爪哇省雅万高铁卡拉旺站投用仪式上讲话。新华社记者 徐钦 摄

新华社雅加达12月24日电（记者陶方伟）印度尼西亚雅万高铁卡拉旺站24日正式启用，标志着雅万高铁全线站点投入运营。

12月24日，乘客在印度尼西亚西爪哇省雅万高铁卡拉旺站站台等待乘车。新华社记者 徐钦 摄

在启用仪式上，印尼基础设施与区域发展统筹部长阿古斯说：“雅万高铁是印尼和中国紧密合作的象征。希望未来双方进一步加强合作，推动两国经济增长与繁荣。”

12月24日，乘客在印度尼西亚西爪哇省雅万高铁卡拉旺站站台拍照。新华社记者 徐钦 摄

阿古斯表示，雅万高铁显著提升了区域交通效率。“从雅加达的哈利姆站到卡拉旺站，搭乘高铁仅需15分钟，而驾车则需要1.5小时。”他强调，卡拉旺站的启用将为当地经济发展注入新动力。

这是12月24日在印度尼西亚西爪哇省拍摄的雅万高铁卡拉旺站内景。新华社记者 徐钦 摄

印尼中国高速铁路有限公司董事总经理德维亚纳在启动仪式上表示，自2023年10月17日投入运营以来，雅万高铁已累计运送旅客700万人次。

这是12月24日在印度尼西亚西爪哇省拍摄的雅万高铁卡拉旺站内景。新华社记者 徐钦 摄

由中印尼两国合作建设的雅万高铁全长142.3公里，最高运行时速350公里，将雅加达和万隆之间的旅行时间由原来的3个多小时缩短至46分钟，为当地民众提供了安全、绿色、高效、舒适的出行方式。

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