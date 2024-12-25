新华社华盛顿12月24日电 题：美国的“战争经济学”与“金融收割术”

新华社记者熊茂伶

国际货币基金组织（IMF）10月发布的《世界经济展望报告》预计，2024年，在发达经济体中，美国经济预计增长2.8%，欧元区增长0.8%，德国经济零增长，日本、英国、加拿大分别增长0.3%、1.1%和1.3%。

分析人士指出，一年来，美国继续拱火地区冲突大发“战争财”，同时凭借其金融霸权地位收割世界财富，这是其经济增长高于其他发达经济体的重要因素。然而，美国经济的长期结构性问题并未消除，通胀风险仍在，债务不断膨胀。

利用冲突获利

美国经济增速在主要发达经济体中相对较高，一个重要原因在于，美国一些利益集团从持续的地缘政治紧张局势中攫取了大量利益。

美国军火商在地区冲突中赚得盆满钵满。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所日前发布的报告显示，2023年，全球军工业前100名企业营业收入达6320亿美元，比2022年实际增长4.2%。全球百强军火商中前五名全部是美国企业。

美国国务卿布林肯日前说，自乌克兰冲突升级以来，美国已向乌克兰提供大约1000亿美元的各类援助，这些钱大部分花在美国自己的国防工业上，“由此产生的结果就是美国的良好就业”。美国耶鲁大学管理学院教授杰弗里·索南费尔德也撰文指出，美国对乌援助中90%的资金留在了美国，主要军火商投资数百亿美元建造了100多家新工厂，在至少38个州直接创造了数以千计的就业岗位。

“战争经济学”给美国带来的好处不仅限于军工业。乌克兰危机升级以来，美欧对俄实施全方位制裁，导致原本依赖俄罗斯油气的欧洲国家能源供应受阻，通胀高企，经济疲软。而美国则利用“北溪”天然气管道爆炸等事件，不断削弱俄欧之间的能源合作，迫使欧洲高价购买美国天然气。

不仅如此，美国还趁欧洲陷入困境，通过了《通胀削减法案》和《芯片与科学法案》，用高额补贴等手段拉拢欧洲制造业向美国迁移。

这是7月29日在美国首都华盛顿拍摄的美国财政部大楼。新华社记者胡友松摄

倚仗霸权收割

金融霸权也是美国提振经济的重要工具。鉴于美元在国际货币体系中的主导地位，在地缘政治动荡加剧、美联储此前连续激进加息的背景下，全球投资者为躲避风险，纷纷选择投资美国金融市场。美国洛克菲勒国际公司主席鲁奇尔·夏尔马指出，美国公司目前已占据全球主要股指近70%的份额，而20世纪80年代这一比例仅为30%。

英国经济学家迈克·罗伯茨撰文说，美国股市目前主要由7家大型科技公司支撑，其他大部分公司都表现平平，利润预期与实际相去甚远，这一泡沫随时可能破灭。

倚仗美元霸权，美国还为自己铸造了一张可无限透支的“信用卡”，以巨额负债来增加公共支出，不断为经济“注水”。2023年9月，联邦政府债务突破33万亿美元，而到今年11月已突破36万亿美元。随着美联储开始降息，入不敷出的美国政府预计将发行更多国债，美债风险将不断加剧。

美国国会预算办公室预计，2027年公众持有的美国联邦政府债务占国内生产总值（GDP）的比重或升至106%以上，将打破1946年创下的纪录。美国联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯表示，联邦政府债务不断上升带来严重的国内经济和地缘政治风险，拖累美国经济发展，导致通胀上升和利率攀升，进一步挤压联邦预算空间。

3月6日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在位于华盛顿的美国国会出席听证会。新华社发

面临多重风险

展望2025年，美国新一届政府的政策或将令美国经济面临劳动力短缺、通胀上升、联邦政府债务问题恶化等风险。

风险之一是大规模遣返非法移民的计划。美国《外交政策》杂志文章指出，当选总统特朗普誓言要实施美国历史上“最大规模的遣返行动”，但行动的经济成本或许比他预期的要高得多。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道说，大规模驱逐移民计划可能会导致美国出现多达100万个职位空缺，GDP可能缩水1.1万亿至1.7万亿美元。

另一大风险是加征关税。经济学家普遍认为，对贸易伙伴广泛加征关税将导致物价上涨，成本将由美国企业和消费者承担。美国劳工部数据显示，2024年11月美国消费者价格指数同比上涨2.7%，仍高于美联储设定的2%长期目标。路透社评论说，美国通胀指标过去4个月没有任何改善，将通胀率降至2%的进程实际上已经停滞。

与此同时，美国信用卡债务总额已超1万亿美元，创历史新高，债务缠身的消费者难以承受更高的物价。美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯接受新华社记者采访时表示，加征关税会加重美国消费者负担，不利于美国经济。额外关税还会损害美国与其他国家的关系，使全球经济产出遭受损失，阻碍全球经济发展。

倚仗美元霸权地位，美国政府举债成瘾，长期靠“寅吃卯粮”的财政政策来维持经济社会运转，给美国自身和全球经济带来日益严重的风险。如果美国新一届政府对内实施减税，将削减政府收入、扩大财政赤字，从而导致美债问题加速恶化。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔对新华社记者表示，美国新一届政府承诺的减税措施将使联邦政府年度财政赤字达到约2.4万亿美元。到2034年，联邦政府债务利息支出将增至每年约2万亿美元。

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