新华社南京12月24日电（记者沈汝发、陈向阳）第四届城市国际传播论坛24日在南京举行，本届论坛的主题为“数智赋能助力构建立体传播格局”。

新华社副社长、党组成员刘健在致辞中表示，城市是国家形象的重要窗口，也是构建多渠道、立体式对外传播格局的重要主体和突破口。中国城市需找准国际传播定位、创新国际传播手段、提升国际传播效能，共同为推动中国城市走向世界、提升中国国际话语权作出新的更大贡献。

全国政协常委、江苏省政协副主席胡刚在致辞中说，国际传播能力是国家文化软实力的重要组成部分。专家学者和业内人士就此进行深入研讨交流，对于引导推动各城市立足自身资源禀赋，让中国故事在全球范围内得到更广传播和更大共鸣，具有重要意义。

论坛上，《中国城市海外影响力分析报告（2024）》正式发布，与会嘉宾就如何构建更有效力的国际传播体系、全面提升城市国际传播效能集思广益、建言献策。

第四届城市国际传播论坛由参考消息报社、新华社新闻信息中心和新华社江苏分社联合主办，南京市人民政府新闻办公室、新华社新闻信息中心江苏中心承办。

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