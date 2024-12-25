人民网迪拜12月25日电 （记者任皓宇）利雅得消息：第19届联合国互联网治理论坛近日在沙特阿拉伯首都利雅得举行。本届论坛主题为“构建多方共治的数字未来”，与会嘉宾围绕人工智能治理、网络安全和可持续的数字实践等话题讨论交流。

中国政府、高校和企业等积极参与本届大会，通过主办多场分论坛、设立展台等，分享数字治理经验，为推动全球互联网治理贡献中国智慧与方案。

12月17日，武汉大学和中国网络社会组织联合会共同举办主题为“互联网治理：联合实践与互惠协议”的分论坛，聚焦前沿技术治理与全球合作。与会嘉宾围绕儿童保护与发展、人工智能治理与评估、安全技术推进网络内容生态的可持续发展、算法治理实践等话题进行分享交流。

武汉大学副校长陆伟表示，应对互联网数字治理挑战，需要全球各方携起手来，加强国际沟通与合作，共建共治共享数字红利的可行道路。面对复杂全球环境，中国始终坚持网络空间命运共同体理念，以尊重网络主权平等原则为核心，积极倡导并切实推动网络空间生态可持续发展，为全球治理持续不断注入新动力与新方案。

联合国互联网治理论坛是联合国根据信息社会世界首脑峰会（WSIS）的决议于2006年设立的关于互联网治理问题的开放式论坛，旨在促进各利益相关方在互联网相关公共政策方面的讨论和对话。

“互联网治理：联合实践与互惠协议”分论坛现场。武汉大学供图

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