12月24日，帕德玛大桥铁路连接线全线通车后的首班列车抵达孟加拉国首都达卡。华社发（拉赫曼摄）

新华社达卡12月24日电（记者孙楠）中国企业承建的孟加拉国最大铁路项目帕德玛大桥铁路连接线24日全线通车，正式运营。

12月24日，人们乘坐帕德玛大桥铁路连接线全线通车后的首班列车抵达孟加拉国首都达卡。新华社发（拉赫曼摄）

作为标志性“一带一路”共建项目，这条被当地人称为“梦想之路”的铁路全线长约170公里。通车后，首都达卡到西南部城市杰索尔的通行时间将由原来的10小时缩短至3小时。同时，该铁路将有力促进沿线地区经济发展。

12月24日，在孟加拉国首都达卡，人们在帕德玛大桥铁路连接线列车前自拍。新华社发（拉赫曼摄）

孟加拉国铁道部相关负责人说，该铁路的商业运营不仅标志一条新线路的开通，更开启了孟加拉国铁路发展史上的新篇章。

12月24日，在孟加拉国首都达卡，人们准备乘坐帕德玛大桥铁路连接线列车。新华社发（拉赫曼摄）

中国驻孟加拉国大使姚文说，帕德玛大桥铁路连接线是中孟经贸合作的典范。明年是中孟建交50周年，中方愿意继续尽其所能支持孟发展，与孟方携手推进铁路等基础设施建设领域合作。中方将继续鼓励中资企业在孟深耕奉献，助孟实现产业升级和出口多元化。

12月24日，在孟加拉国首都达卡，人们乘坐帕德玛大桥铁路连接线列车。新华社发（拉赫曼摄）

帕德玛大桥铁路连接线项目由中国中铁股份有限公司承建，2023年10月首通段开通运行。

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