宋亦然

从秘鲁首都利马豪尔赫·查韦斯国际机场前往钱凯港的路上，载着集装箱或农产品的货车络绎不绝。出租车司机约翰尼是钱凯本地人，他开心地告诉记者，钱凯港投入运营以来，这样繁忙的景象已经成为日常。

一个多月前，中秘两国元首以视频方式共同出席钱凯港开港仪式。一条联通太平洋东西两岸的崭新航路正式贯通。从钱凯港出发，载着秘鲁蓝莓、葡萄、牛油果等农产品的货轮驶往中国上海，来自中国的新能源汽车、锂电池和太阳能电池等产品进入秘鲁乃至拉美市场。

岸桥上货物起吊，码头上无人集装箱卡车穿梭，港区内还有拉美多国企业前来考察……钱凯港的活力，折射出中秘、中拉贸易的潜力，也承载着美好生活的希望。约翰尼告诉记者，很多钱凯本地人因港口获得了工作机会，学会了新的职业技能，改善了生活状况。“每当看到出入港口的货车，我心中都会升腾起新的期待。我相信，钱凯港一定会让我们的生活越来越好。”约翰尼说。

钱凯港是中秘共建“一带一路”重点项目，也是两国友谊和务实合作的生动缩影。卡亚俄绿色海岸公路为当地开辟了一条新的交通要道，哥伦比亚共和国学校重建项目让孩子们拥有了现代化的崭新校园，利马市区输配电项目让首都的夜晚灯光更亮……从大型基建项目到“小而美”工程，中秘务实合作给秘鲁人民带来收获感和满足感。

12月18日，中远海运“新上海轮”正式靠泊上海洋山港，标志着“从钱凯到上海”已成为现实。未来，中秘将继续携手合作，书写更多动人故事，让共同发展的繁荣之路越走越宽。

《 人民日报 》（ 2024年12月25日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)