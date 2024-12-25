新华社北京12月24日电 12月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同韩国外长赵兑烈通电话。

王毅说，中韩是友好近邻和重要合作伙伴。在双方共同努力下，近来中韩关系呈现改善和发展势头，符合两国人民利益。中方愿同韩方一道，秉持建交初心，坚持睦邻友好方向，按照互利共赢原则，继续用好两国各领域对话合作机制，加强各层级交往和民间交流，增进彼此了解和互信，推动中韩战略合作伙伴关系健康稳定发展。中方注意到韩国近期国内局势变化，中国奉行不干涉内政原则，相信韩国人民有智慧有能力妥善处理国内问题。

王毅表示，尽管面临贸易保护主义、单边主义抬头，中韩贸易规模仍持续扩大，双方利益进一步交融，表明两国经贸合作具备坚实基础和广阔空间。我们欢迎韩国企业继续深耕中国市场，扩大对华投资，愿同韩方加强协调，共同维护全球产供链稳定畅通。

赵兑烈表示，韩方珍视当前双边关系良好势头，推动韩中战略合作伙伴关系持续发展的立场没有变化。愿同中方加强战略沟通，密切高层往来和各领域交流，采取更多便利两国人员往来措施。韩方对韩中经贸合作不断扩大感到满意，期待打造更多互利互惠成果，为增进两国人民福祉注入更多动能。

双方认为中日韩合作有利于三国各自发展和地区和平稳定繁荣，将共同致力于加强三方合作。

双方就亚太经合组织等多边框架下合作交换了看法。中方支持韩方主办明年亚太经合组织领导人非正式会议，韩方对此表示感谢，期待同中方加强沟通协调。

双方还就朝鲜半岛局势等交换了意见。王毅强调，中方一贯主张通过对话协商解决半岛问题，将继续为半岛和平稳定发挥建设性作用。

《 人民日报 》（ 2024年12月25日 03 版）

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