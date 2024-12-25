——访塞尔维亚外长久里奇

本报记者 任 彦 崔 琦

“在中国共产党领导下，中国完成脱贫攻坚历史任务，取得令人钦佩的伟大发展成就。我认真研读了中共二十届三中全会提出的改革举措，充分感受到中国式现代化离不开中国人民的艰苦奋斗以及中国政府的良好治理与规划。”塞尔维亚外长久里奇日前对中国进行正式访问期间接受本报记者专访表示，“塞尔维亚希望借鉴中国式现代化的发展经验，在推进现代化过程中开展更多合作，特别是在高科技领域。”

今年5月，应塞尔维亚总统武契奇邀请，习近平主席对塞尔维亚进行国事访问。久里奇表示，习近平主席此次对塞尔维亚的历史性访问体现了塞中两国的铁杆友谊。习近平主席访问期间，双方签署了关于深化和提升全面战略伙伴关系、构建新时代中塞命运共同体的联合声明，塞尔维亚成为首个同中国共建命运共同体的欧洲国家，推动双边关系迈上新台阶。

今年7月1日，中国—塞尔维亚自由贸易协定正式生效，中塞双方分别对90％的税目逐步相互取消关税，推动双边经贸合作提质升级。“作为中国与中东欧国家签署的第一个自贸协定，该协定具有重要政治和经济意义。相关谈判从启动到完成用时仅5个月，充分体现了双方高度的政治互信。”久里奇说，中国是塞尔维亚重要的贸易伙伴，协定的生效有助于扩大双边贸易，增加塞尔维亚产品对华出口，让更多塞尔维亚企业和民众共享中国大市场机遇。

“经过10多年的发展，共建‘一带一路’倡议取得丰硕合作成果，助力塞中各领域合作持续深化。”谈及中塞携手高质量共建“一带一路”，久里奇表示，作为中东欧国家与中国高质量共建“一带一路”的标志性项目，匈塞铁路带动了当地经济社会发展、增进民生福祉，展现了中东欧国家与中国合作的巨大活力。

近年来，随着高质量共建“一带一路”深入推进，中国同塞尔维亚人文交流日益密切，中塞人民的心拉得更近。久里奇说，塞中两国直航航线不断增多，两国旅游合作蓬勃发展。今年前10个月，塞尔维亚接待的中国游客数量比去年同期增长71.8％。塞中双方还在教育、文化、科学、体育等领域建立了持久合作关系，不断增进两国人民的理解与友谊。

中国提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为破解发展难题、消弭安全赤字、促进文明互鉴贡献了中国智慧和中国方案。“塞中两国都遵守国际法、坚持真正的多边主义。中国方案让世界看到，即使意识形态、文明传统和经济体系存在差异，但仍可以求同存异、和平共处，开展富有成效的合作。”久里奇表示，塞尔维亚期待同中方密切沟通协调，共同落实三大全球倡议，携手应对全球性挑战。

《 人民日报 》（ 2024年12月25日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)