李 松

今年是习近平主席提出全球发展倡议3周年。3年来，这一重要倡议从中国主张转变为国际共识、从合作理念转化为共同行动，为落实联合国2030年可持续发展议程作出积极贡献。习近平主席在一系列多边场合发表讲话，围绕推动全球共同发展，特别是全球南方国家团结合作、发展振兴进行深入阐述，为推进世界现代化进程、促进国际发展合作指明了方向。

发展承载着各国人民对美好生活的向往，是全球南方国家的第一要务。促发展是维也纳多边平台的重要属性，维也纳各国际组织多边议程与全球南方国家求和平、促发展的诉求息息相关。中国是广大发展中国家可靠的长期合作伙伴，是支持全球发展事业的行动派和实干家。中国同广大发展中国家一道呼吁各方积极利用维也纳多边平台优势，大力开展国际发展合作。自“全球发展倡议之友小组”去年在维也纳首次开展正式活动以来，已成为发展中国家与各国际组织积极互动、共谋发展的重要平台。中国积极支持成立维也纳“粮食安全之友小组”，成功推动将“全球南方”概念引入国际原子能机构，积极促进国际原子能机构、联合国工业发展组织、联合国粮农组织等国际组织支持和落实全球发展倡议，让更多实实在在的合作成果惠及广大发展中国家及人民。

中国大力支持联合国工业发展组织面向全球南方国家的发展合作项目，分享中国式现代化经验和工业化标准，帮助成员国加强能力建设。中国与该组织共同成立全球工业与制造业人工智能联盟卓越中心，在人员和资金方面提供保障。自2016年以来，中国每年与联合国工业发展组织共同举办“城市之桥”活动，迄今吸引全球120多个城市参加，受到国际社会广泛欢迎，已发展成联合国工业发展组织的旗舰项目和全球性城市发展论坛。

今年是中国加入国际原子能机构40周年。40年来，中国坚持开放合作、共同发展理念，以实际行动支持机构各项倡议，为有需要的发展中国家提供支持和帮助。中国积极倡导“原子造福全球南方”理念，凸显全球南方国家在和平利用核能核技术领域更加迫切的需要，支持机构开展各领域国际发展援助与合作。中国宣布面向全球南方国家和世界各国开放12个核科研基础设施，与机构签署全球首个小型模块化反应堆能力建设执行协议。

在和平利用外空领域，中国积极支持联合国和平利用外层空间委员会和外空司发挥作用，推进和平利用外空、外空安全治理、月球可持续活动等领域的多边努力、国际交流和发展合作，并在人才交流、能力建设、成果共享等方面加强国际协作，使空间技术发展惠及更多发展中国家。在禁毒、反腐败、打击网络犯罪和跨国有组织犯罪等领域，中国也在积极倡导并大力推动多边努力服务全球南方国家可持续发展目标。

联合国2030年可持续发展目标期限日益迫近，维也纳及更广泛多边平台应将广大发展中国家加快经济社会发展、促进现代化建设的迫切需求和殷切期盼作为重要职责使命，让发展的阳光普照全球南方。中国将与各方携手努力，坚定维护全球南方国家享有平等的发展机会和权利，积极践行习近平主席提出的三大全球倡议，推动构建人类命运共同体。

（作者为中国常驻联合国维也纳办事处和其他国际组织代表）

《 人民日报 》（ 2024年12月25日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)