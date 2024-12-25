据新华社北京12月23日电 月球年龄有多大？科学界对此结论不一。一个国际研究团队近日在英国《自然》杂志报告说，月球最早可能形成于45.3亿年前，比原来认为的更“年长”。

太阳系约在46亿年前开始形成。关于月球起源，此前一般认为，月球是在新生地球和一颗火星大小的岩石相撞后形成的，当时月球表面布满了岩浆海洋。根据此前对月球岩石样本以及月球锆石颗粒的研究推算，月球年龄在43.5亿岁至45.1亿岁之间。

为了进一步弄清这一问题，美国加利福尼亚大学圣克鲁斯分校等机构的研究人员利用计算机建模证明，月球可能经历了充足的潮汐加热，导致月球表面在43.5亿年前发生了“重熔”，这会“重置”月球岩石的年龄，导致月球的真实年龄“被掩盖”，同时还保留了罕见的早期形成的锆石。

研究人员据此推断，月球形成在44.3亿年至45.3亿年前。此外，月球“重熔”事件或许解释了为何撞击形成的月球撞击盆地比预期的要少，因为这些盆地可能在“重熔”中被抹掉了。

研究人员解释，“重熔”发生的原因，类似于导致地球海平面上升和下降的潮汐效应。月球诞生之初，其绕地球的轨道比现在低得多，地球对月球的潮汐效应也更强。地球对月球施加的力量，可能导致广泛动荡和剧烈加热。

研究人员计划未来进行更复杂的建模，以确定潮汐加热对月球地质的影响。

《 人民日报 》（ 2024年12月25日 17 版）

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