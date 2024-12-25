本报东京12月24日电 （记者朱玥颖）日本环境省和国土交通省24日公布的调查结果显示，日本全国有44个内部自来水供应系统有机氟化合物含量超过日本针对自来水的相关标准。

当天公布的资料显示，2020年至2024年，日本全国有1929个内部自来水供应系统实施了水质检查，其中有44个系统全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）合计值超过日本国家标准，它们是具有代表性的有机氟化合物。位于福冈县的日本航空自卫队芦屋基地的供水系统测得的相关数值是日本国家标准的约30倍。

据介绍，内部自来水供应系统指大学、医院、集体住宅等的管理方在设施范围内设置的仅供设施内部使用的自来水供应系统，有别于市政自来水供应系统。内部供水系统多以井水等地下水为水源。日本环境省认为，有可能是使用过的含有机氟化合物的泡沫灭火剂残留在土壤中，对地下水造成污染。

公布资料还显示，日本全国共有8100多个内部自来水供应系统，得到检测结果的不足1/4，实际上全国有机氟化合物超标系统可能不止44个。

此前，日本多地出现水体和居民血液中有机氟化合物含量偏高的情况，事发区域大多邻近驻日美军基地或日本自卫队基地，这些地方曾大量使用含有机氟化合物的泡沫灭火剂或发生过灭火剂泄漏事件，被视为可能的污染源。

《 人民日报 》（ 2024年12月25日 17 版）

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