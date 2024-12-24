新华社奥斯陆12月23日电（记者张玉亮 薛东梅）哥本哈根消息：丹麦自治领地格陵兰岛自治政府总理穆特·埃格德23日表示，格陵兰岛是“非卖品”，绝不会出售。

美国当选总统特朗普日前在社交媒体发文表示，“出于国家安全和全球自由的目的，美国认为，（美国）拥有和控制格陵兰岛是绝对必要的。”

针对这一言论，埃格德23日发表声明说：“格陵兰岛属于格陵兰人。格陵兰岛是非卖品，将永远是非卖品。”

随后，丹麦首相办公室表示，除埃格德的声明外，丹麦首相弗雷泽里克森“没有其他评论”。

在特朗普上一个总统任期内，美国媒体曾披露他多次向顾问咨询美国能否购买格陵兰岛。2019年8月，特朗普本人向媒体证实有购岛意向，弗雷泽里克森随即表示美国的想法是“荒谬的”。格陵兰岛自治政府外交部也在社交媒体上发文，明确表示格陵兰岛“不对外出售”。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。格陵兰岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管，岛上稀土等资源丰富。

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