人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2024“一带一路”金枢纽网络国际传播活动在浙江义乌启动

2024年12月24日10:49 | 来源：中国网信网
小字号

为深入学习贯彻习近平总书记关于共建“一带一路”的重要论述，特别是在第四次“一带一路”建设工作座谈会上的重要讲话精神，2024“一带一路”金枢纽网络国际传播活动12月22日在浙江义乌启动。中央网信办副主任、国家网信办副主任牛一兵，浙江省委常委、宣传部部长赵承出席。

启动仪式围绕“情系浙里”“义利天下”“创富寰宇”“美美与共”四个篇章，邀请嘉宾开展主题讲述与艺术演绎。李祖村党支部书记、村委会主任方豪龙，义乌国际商贸城商户代表张吉英，李祖村青年创客楼沙漠霜沿着总书记在义乌的考察足迹，分享做大共富“朋友圈”、出海拓展新市场的发展故事；情景剧《一米商铺的变迁》浓缩义乌人40余年奋斗历程，诠释“勤耕好学、刚正勇为、诚信包容”的义乌精神；义新欧贸易服务集团有限公司董事陈凯峰，定居义乌的外籍友人米卡、斯迪卡讲述共享机遇、共筑梦想的追梦之路，描绘义乌联结世界、美美与共的精彩画卷；结尾的舞蹈快闪生动演绎繁荣开放的“世界义乌”，祝福共建“一带一路”的下一个金色十年。

2024“一带一路”金枢纽网络国际传播活动将通过网络平台全方位展示浙江省在“一带一路”建设中的创新探索和显著成果，向世界传递中国在新时代推动构建人类命运共同体的决心和行动。活动由中央网信办网络传播局、浙江省委网信办指导，金华市委网信办、杭州市委网信办、宁波市委网信办、义乌市委网信委主办，央视网承办，中国互联网发展基金会支持。中央网信办相关局（中心）负责同志，部分中央新闻网站负责同志，有关地方网信办负责同志，主要商业平台负责人，媒体记者，浙江、金华、义乌相关部门负责同志以及外籍网络名人共同参加此次活动。

(责编：崔越、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部