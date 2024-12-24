为深入学习贯彻习近平总书记关于共建“一带一路”的重要论述，特别是在第四次“一带一路”建设工作座谈会上的重要讲话精神，2024“一带一路”金枢纽网络国际传播活动12月22日在浙江义乌启动。中央网信办副主任、国家网信办副主任牛一兵，浙江省委常委、宣传部部长赵承出席。

启动仪式围绕“情系浙里”“义利天下”“创富寰宇”“美美与共”四个篇章，邀请嘉宾开展主题讲述与艺术演绎。李祖村党支部书记、村委会主任方豪龙，义乌国际商贸城商户代表张吉英，李祖村青年创客楼沙漠霜沿着总书记在义乌的考察足迹，分享做大共富“朋友圈”、出海拓展新市场的发展故事；情景剧《一米商铺的变迁》浓缩义乌人40余年奋斗历程，诠释“勤耕好学、刚正勇为、诚信包容”的义乌精神；义新欧贸易服务集团有限公司董事陈凯峰，定居义乌的外籍友人米卡、斯迪卡讲述共享机遇、共筑梦想的追梦之路，描绘义乌联结世界、美美与共的精彩画卷；结尾的舞蹈快闪生动演绎繁荣开放的“世界义乌”，祝福共建“一带一路”的下一个金色十年。

2024“一带一路”金枢纽网络国际传播活动将通过网络平台全方位展示浙江省在“一带一路”建设中的创新探索和显著成果，向世界传递中国在新时代推动构建人类命运共同体的决心和行动。活动由中央网信办网络传播局、浙江省委网信办指导，金华市委网信办、杭州市委网信办、宁波市委网信办、义乌市委网信委主办，央视网承办，中国互联网发展基金会支持。中央网信办相关局（中心）负责同志，部分中央新闻网站负责同志，有关地方网信办负责同志，主要商业平台负责人，媒体记者，浙江、金华、义乌相关部门负责同志以及外籍网络名人共同参加此次活动。

(责编：崔越、张悦)