新华社雅加达12月23日电 题：东盟经济稳健增长 对华合作势头强劲

新华社记者叶平凡 陶方伟

2024年，东盟国家外贸持续复苏，国内需求显现韧性，消费和旅游业回暖，经济保持稳健增长。但东盟国家一些人士担心，美国新一届政府上台后，其保护主义政策恐将带来风险，削弱东盟经济增长势头并推高通胀。

一些东盟官员指出，东盟经济的亮眼表现得益于与中国合作势头强劲。要克服未来风险挑战、把握经济发展机遇，东盟应当同中国进一步深化和拓展多领域合作，构建更为紧密的中国－东盟命运共同体。

在广西北部湾港钦州港区码头，吊车为货轮卸载集装箱（10月20日摄，无人机照片）。新华社记者李贺摄

经济稳健增长显韧性

东盟人口超6亿，国内生产总值（GDP）近4万亿美元。随着工业化进程和数字化转型加快，东盟近年来成为全球经济增长较稳定的地区之一。

亚洲开发银行12月11日发布《2024年亚洲发展展望》补充报告，将东南亚地区2024年经济增长预期从4.5%上调至4.7%。从地区国家层面看，越南、菲律宾、印度尼西亚等国2024年经济增速预计较为亮眼。总部位于新加坡的东盟与中日韩宏观经济研究办公室10月发布最新季度报告，预计东盟2024年经济增速为4.7%，2025年为4.9%。

印尼经济统筹部长艾尔朗加·哈尔塔托日前表示，过去10年，东盟地区平均经济增速为4%至5%。如今，东盟已成为世界第五大经济体。得益于政治稳定和对多边合作的承诺，东盟已成为亚太地区稳定的区域合作平台。

12月18日，在马来西亚普特拉贾亚，模特与新的动车组模型合影。新华社发（张纹综摄）

马来亚投资银行12月初发布报告指出，在制造业和出口进一步提升、外国直接投资上升、东盟地区数据中心高速发展、旅游业持续复苏以及中国部署一揽子增量政策等多重利好因素驱动下，马来西亚、印尼、菲律宾、新加坡、泰国、越南等东盟国家经济有望保持稳健增长。报告强调，当前，东盟地区正加快数据中心建设，有效刺激东盟各国对可再生能源投资，相关产业逐渐成为马来西亚、印尼、新加坡、泰国等国的新增长点。

与此同时，东盟经济发展仍面临挑战。一些观察人士认为，保护主义抬头、地缘政治不确定性加剧等因素可能破坏全球供应链稳定和正常贸易流动，美国新一届政府单边主义、保护主义政策的回归加剧了这一担忧。

东盟与中日韩宏观经济研究办公室首席经济学家许和意指出，美国新一届政府可能升级保护主义政策，这将是东盟经济增长面临的主要风险之一。艾尔朗加表示，东盟与美国新一届政府之间可能存在政策冲突。“美国当选总统特朗普更看重双边关系，而不是多边关系。但东盟国家认为，多边主义将带来共同繁荣。”马来西亚默迪卡民调中心研究经理陈承杰认为，美国新一届政府将以关税为手段，优先保障美国企业利益，扶持本土制造业，这将给全球贸易带来更多不确定性。

这是10月9日在老挝首都万象拍摄的第44届和第45届东盟峰会开幕式现场。新华社发

深化对华合作成共识

东盟官员指出，面对风险挑战，东盟应当同中国进一步深化和拓展多领域合作，保持对华合作强劲势头，构建更为紧密的中国－东盟命运共同体，维护地区和平、稳定与繁荣。

近年来，中国和东盟经贸合作持续发展，中国连续15年保持东盟最大贸易伙伴地位，东盟也连续4年成为中国最大贸易伙伴。中国海关总署统计数据显示，2024年前11个月，中国与东盟贸易总值达6.29万亿元人民币，同比增长8.6%。

目前，中国同印尼就构建具有地区和全球影响力的命运共同体达成重要共识，共建“一带一路”合作重点项目雅万高铁让印尼迈入“高铁时代”；同马来西亚、同湄公河国家双多边命运共同体建设迈上新高度，中国企业承建的马来西亚东海岸铁路建设稳步推进，中老铁路客货两旺，中老泰国际货物列车正式开行，同泰国、马来西亚、新加坡、老挝等免签安排成效显著，“澜湄签证”正式落地；中国－东盟自贸区3.0版升级谈判实质性结束……

东盟秘书长高金洪日前表示，基础设施建设在促进贸易等方面发挥重要作用，雅万高铁、中老铁路等项目是东盟与中国的成功合作范例，希望双方继续加强基础设施建设领域合作，同时加强供应链互联互通，助力东盟保持经济竞争力和韧性。

中国驻东盟大使侯艳琪告诉记者，中国与东盟相互依存，联系紧密。她在同东盟官员交流时，大家谈得最多的是和平、稳定、发展、合作，最希望的是坚持真正的多边主义、开放的区域主义和包容性的发展。中国与东盟加强合作，实现共同发展，符合地区国家利益和民众期待。

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